ЦБ заподозрил главу МГКЛ в инсайдерских сделках перед публикацией отчета
Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации генеральным директором ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») Алексеем Лазутиным и его женой Линдой Лазутиной для совершения операций с акциями компании. Это следует из информации на сайте регулятора.
Лазутин в феврале 2024 г. подписал годовую финансовую отчетность ПАО за 2023 г., где был отмечен рост чистой прибыли МГКЛ. После этого с 6 по 26 марта того же года он совершил 478 сделок по покупке обыкновенных акций МГКЛ.
Отчетность была представлена 8 апреля 2024 г. и с того момента Лазутин провел серию сделок по продаже приобретенного объема акций по цене, превышающей цену покупки, отмечает ЦБ. Лазутин также переводил средства своей супруге, которые впоследствии были использованы ею для совершения сделок с акциями.
«Лазутина, до 10 апреля 2024 г. не совершавшая сделок с акциями, активно покупала акции с 5 марта по 3 апреля 2024 г., а после раскрытия инсайдерской информации продала акции, получив прибыль», – говорится в сообщении.
Лазутиных привлекли к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации. Им направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Регулятор также направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торговли о приостановлении совершения операций по их брокерским счетам.
23 апреля в ЦБ сообщили о выдаче предписания начальнику центра по работе с инвесторами одного из эмитентов Мосбиржи после проверки использования инсайдерской информации. Тогда регулятор установил, что он использовал полученную во время исполнения должностных обязанностей информацию о размере предстоящих дивидендов за 2022 г., который превышал ожидания инвесторов.