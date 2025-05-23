Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

ЦБ заподозрил главу МГКЛ в инсайдерских сделках перед публикацией отчета

Ведомости

Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации генеральным директором ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») Алексеем Лазутиным и его женой Линдой Лазутиной для совершения операций с акциями компании. Это следует из информации на сайте регулятора.

Лазутин в феврале 2024 г. подписал годовую финансовую отчетность ПАО за 2023 г., где был отмечен рост чистой прибыли МГКЛ. После этого с 6 по 26 марта того же года он совершил 478 сделок по покупке обыкновенных акций МГКЛ.

Отчетность была представлена 8 апреля 2024 г. и с того момента Лазутин провел серию сделок по продаже приобретенного объема акций по цене, превышающей цену покупки, отмечает ЦБ. Лазутин также переводил средства своей супруге, которые впоследствии были использованы ею для совершения сделок с акциями.

«Лазутина, до 10 апреля 2024 г. не совершавшая сделок с акциями, активно покупала акции с 5 марта по 3 апреля 2024 г., а после раскрытия инсайдерской информации продала акции, получив прибыль», – говорится в сообщении.

Лазутиных привлекли к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации. Им направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Регулятор также направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торговли о приостановлении совершения операций по их брокерским счетам.

23 апреля в ЦБ сообщили о выдаче предписания начальнику центра по работе с инвесторами одного из эмитентов Мосбиржи после проверки использования инсайдерской информации. Тогда регулятор установил, что он использовал полученную во время исполнения должностных обязанностей информацию о размере предстоящих дивидендов за 2022 г., который превышал ожидания инвесторов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных