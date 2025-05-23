ЦБ заподозрил главу МГКЛ в инсайдерских сделках перед публикацией отчета

23 апреля в ЦБ сообщили о выдаче предписания начальнику центра по работе с инвесторами одного из эмитентов Мосбиржи после проверки использования инсайдерской информации. Тогда регулятор установил, что он использовал полученную во время исполнения должностных обязанностей информацию о размере предстоящих дивидендов за 2022 г., который превышал ожидания инвесторов.