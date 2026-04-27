«Новабев групп» может выплатить дивиденды в размере 10 рублей на акцию
Совет директоров «Новабев групп» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию.
30 марта «Новабев групп» опубликовала результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль алкогольной компании за год снизилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка упала на 34% в годовом выражении и достигла 3,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,9 млрд руб. против 5,9 млрд руб. годом ранее.
Общие отгрузки группы в прошлом году снизились на 2% до 15,8 млн дал. Отгрузки собственных брендов остались на уровне 2024 г. и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов уменьшился до 3,1 млн дал с 3,4 млн дал годом ранее.
В октябре 2025 г. акционеры «Новабев групп» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 20 руб. на бумагу. Всего на выплату было направлено 2,47 млрд руб.