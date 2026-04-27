«Новабев групп» может выплатить дивиденды в размере 10 рублей на акцию

30 марта «Новабев групп» опубликовала результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль алкогольной компании за год снизилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка упала на 34% в годовом выражении и достигла 3,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,9 млрд руб. против 5,9 млрд руб. годом ранее.