Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965-0,14%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 740,13+0,26%RTSI1 142,9+0,26%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,96-0,2%
Главная / Инвестиции /

«Новабев групп» может выплатить дивиденды в размере 10 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Новабев групп» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию.

30 марта «Новабев групп» опубликовала результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль алкогольной компании за год снизилась на 68,3% и составила 3,3 млрд руб. Выручка упала на 34% в годовом выражении и достигла 3,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,9 млрд руб. против 5,9 млрд руб. годом ранее.

Общие отгрузки группы в прошлом году снизились на 2% до 15,8 млн дал. Отгрузки собственных брендов остались на уровне 2024 г. и составили 12,7 млн дал. Объем отгрузок партнерских брендов уменьшился до 3,1 млн дал с 3,4 млн дал годом ранее.

В октябре 2025 г. акционеры «Новабев групп» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие прошлого года в размере 20 руб. на бумагу. Всего на выплату было направлено 2,47 млрд руб.

