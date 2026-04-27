Совет директоров «Европлана» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров «Европлана» рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно материалам, чистую прибыль компании за 2025 г. в размере 4,03 млрд руб. предлагается не распределять.

21 апреля «Европлан» за январь – март 2026 г. закупил и передал в лизинг более 5000 единиц автотранспорта и техники (-9% год к году) на 19,1 млрд руб. с НДС (-12%).

27 февраля «Европлан» опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась в 2,9 раза и достигла 5,1 млрд руб. Чистый процентный доход сократился на 15% до 21,8 млрд руб. Чистый непроцентный доход вырос на 14% и достиг 18,1 млрд руб. Показатель отношения расходов к доходам CIR составил 27,5% на 31 января. Капитал на конец прошлого года достиг 42,4 млрд руб. (-16%). Рентабельность капитала составила 11%, активов – 2%.

2 марта финансовый директор «Европлана» Анатолий Аминов сообщил о планах компании выплатить дивиденды в размере 7 млрд руб. в 2026 г.

