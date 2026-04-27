UWGN26,08-1,58%CNY Бирж.10,94-0,37%IMOEX2 732,41-0,02%RTSI1 150,64+0,94%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,48-0,26%
Главная / Инвестиции /

МГКЛ опровергла сообщения о блокировке счетов компании

ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») опровергло сообщения о блокировке счетов компании. В компании пояснили, что до этого была ограничена лишь незначительная сумма в рамках налоговых процедур, которые уже исполнены.

«Все расчеты проводятся в обычном режиме, деятельность компании не затрагивалась», – сообщили в МГКЛ.

Информация о возможных ограничениях появилась после публикации данных на сайте ФНС, где отмечалось наличие действующих приостановлений операций по счетам налогоплательщика. На этом фоне акции МГКЛ снижались более чем на 5%, однако позже частично отыграли падение. По данным на 18:54 мск, они торгуются около 2,51 руб. за бумагу.

Позже в МГКЛ рассказали, что ранее налоговая служба технически заблокировала незначительную для компании сумму, однако эти обязательства перед ФНС уже исполнены (речь шла именно о блокировке суммы, а не счетов). Кроме того, сегодня МГКЛ планово погасила третий выпуск коммерческих облигаций: инвесторам перечислены номинал на общую сумму 600 млн руб. и финальный купон в размере 22 млн руб.

8 апреля сообщалось, что по итогам 2025 г. чистая прибыль МГКЛ по МСФО увеличилась на 84%, выручка выросла в 3,7 раза до 32 млрд руб., EBITDA – на 94% до 2,3 млрд руб. Основной вклад обеспечили ломбардное направление и ресейл.

17 апреля стало известно, что МГКЛ получила международный кредитный рейтинг: индийское агентство CareEdge Global IFSC Limited присвоило компании долгосрочный рейтинг на уровне В- со «стабильным» прогнозом.

