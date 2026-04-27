МГКЛ опровергла сообщения о блокировке счетов компании

Позже в МГКЛ рассказали, что ранее налоговая служба технически заблокировала незначительную для компании сумму, однако эти обязательства перед ФНС уже исполнены (речь шла именно о блокировке суммы, а не счетов). Кроме того, сегодня МГКЛ планово погасила третий выпуск коммерческих облигаций: инвесторам перечислены номинал на общую сумму 600 млн руб. и финальный купон в размере 22 млн руб.