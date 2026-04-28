Выручка УК «Мать и дитя» увеличилась на 32,1% в I квартале

Выручка группы компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») в январе – марте 2026 г. выросла на 32,1% относительно такого же периода прошлого года и достигла 11,8 млрд руб.

Сопоставимая выручка (LFL) группы увеличилась на 9,2% до 9,8 млрд руб. Выручка московских госпиталей показала рост на 9,5% и составила 4,8 млрд руб. Выручка региональных госпиталей возросла на 30,3% и достигла 3,1 млрд руб. Денежные средства на балансе группы на конец I квартала составили 4 млрд руб. Общий объем капитальных затрат достиг 1,6 млрд руб.

За отчетный период число амбулаторных посещений выросло в 2,1 раза в годовом выражении до 1,3 млн. Средний чек увеличился на 11% в Москве (составил 7500 руб.) и на 6,7% до 2900 руб. в регионах.

5 февраля MD Medical опубликовала результаты за 2025 г. Общая выручка группы увеличилась на 31,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 43,5 млрд руб. Сопоставимая выручка выросла на 15,6% до 38,3 млрд руб. Общий объем капитальных затрат за год составил 4,3 млрд руб. Количество амбулаторных посещений возросло на 76,2% и достигло 4,3 млн.

В октябре 2025 г. совет директоров MD Medical решил выплатить дивиденды за первое полугодие прошлого года в 42 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направила 3,2 млрд руб.

