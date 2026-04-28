Чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 17% в I квартале

В марте «Татнефть» представила результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 42% год к году до 145,84 млрд руб. Выручка упала на 11,5% и достигла 1,38 трлн руб. Валовая прибыль показала падение на 25,16% и составила 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 30,25% до 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% и достигла 188,89 млрд руб.