CNY Бирж.10,972+0,3%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,38-0,77%RTSI1 141,78-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 17% в I квартале

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ по итогам января – марта 2026 г. выросла на 17% относительно такого же периода предыдущего года и достигла 43,62 млрд руб.

Выручка компании сократилась на 6,3% и составила 338,61 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась почти на треть и достигла 112,81 млрд руб.

В марте «Татнефть» представила результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 42% год к году до 145,84 млрд руб. Выручка упала на 11,5% и достигла 1,38 трлн руб. Валовая прибыль показала падение на 25,16% и составила 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 30,25% до 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% и достигла 188,89 млрд руб.

28 апреля совет директоров «Татнефти» дал рекомендацию акционерам выплатить финальные дивиденды за прошлый год в размере 11,61 руб. на одну обыкновенную или одну привилегированную акцию.

