Чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 17% в I квартале
Выручка компании сократилась на 6,3% и составила 338,61 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась почти на треть и достигла 112,81 млрд руб.
В марте «Татнефть» представила результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании сократилась на 42% год к году до 145,84 млрд руб. Выручка упала на 11,5% и достигла 1,38 трлн руб. Валовая прибыль показала падение на 25,16% и составила 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 30,25% до 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 43% и достигла 188,89 млрд руб.