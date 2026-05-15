MRKY0,085+1,19%CNY Бирж.10,752-0,15%IMOEX2 657,66-0,04%RTSI1 144,71-0,04%RGBI119,44+0,08%RGBITR782,6+0,11%
HeadHunter одобрил обратный выкуп акций на 15 млрд рублей

Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» 14 мая одобрил программу обратного выкупа акций объемом до 15 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных данных компании.

Программа buyback рассчитана на 12 месяцев. Выкуп акций будет проводить дочерняя структура компании – АО «Инвестиционная компания «Хэдхантер» – на торгах Московской биржи.

В компании рассчитывают, что обратный выкуп позволит сократить количество акций в свободном обращении и увеличить эффективный денежный поток на акцию в последующих периодах.

В сообщении отмечается, что программа направлена на повышение акционерной стоимости и отражает позицию компании о том, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает ее фундаментальную стоимость.

4 мая сообщалось, что акционеры «Хэдхантера» утвердили дивиденды за второе полугодие 2025 г. в размере 233 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой закрытия реестра для получения выплат установлено 12 мая.

26 марта компания опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль «Хэдхантера» по итогам года снизилась до 18,18 млрд руб. против 23,8 млрд руб. годом раньше. Выручка группы при этом выросла до 41,2 млрд руб. по сравнению с 39,6 млрд руб. в 2024 г.

