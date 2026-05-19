Главная / Инвестиции /

Шувалов заявил о создании нового высокотехнологичного кредитного продукта ВЭБа

ВЭБ.РФ работает над формированием нового кредитного продукта, ориентированного на поддержку высокотехнологичных проектов и технологического развития России. Об этом заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

По словам Шувалова, ВЭБ.РФ намерен сосредоточить ресурсы на поддержке технологических направлений экономики и развитии международного партнерства.

«Китайская Народная Республика – наш ключевой партнер», – отметил глава ВЭБ.РФ.

В преддверии российско-китайских переговоров делегация ВЭБ.РФ во главе с Шуваловым провела встречи с представителями китайских компаний, заинтересованных в реализации совместных инвестиционных проектов.

19–20 мая президент Владимир Путин посетит Пекин. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера в 2026 г. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В состав российской делегации вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Сбера» Герман Греф, Шувалов, «Росатома» Алексей Лихачев, «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а также представители крупных компаний.

Как подсчитали ранее «Ведомости», выручка российских компаний, учредителями которых были граждане или компании из Китая, снизилась второй год подряд. В 2023 г. этот показатель был на уровне 3,23 трлн руб., в 2024 г. он составлял 2,8 трлн руб., а в 2025 г. – уже 2,6 трлн руб.

