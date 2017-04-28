Часовую компанию Breitling покупает инвестфонд CVC

Инвестиционная компания CVC Capital Partners объявила, что ее фонд CVC Fund VI приобретет 80% Breitling у Теодора Шнайдера (его отец Эрнест стал купил Breitling у семьи основателей в 1979 г.). По условиям сделки Теодор Шнайдер реинвестирует в компанию 20%, сообщает CVC.

Финансовые подробности сделки не раскрываются, по данным источника Reuters, компания для сделки оценена в 800 млн евро. Размеры активов фондов CVC Capital Partners – более чем $71 млрд, в том числе у CVC Fund VI – без малого $15 млрд.

Breitling, наряду с Patek Philippe и Chopard, оставался одним из последних независимых швейцарских часовых брендов. Минимальная стоимость часов Breitling - примерно $2500. Продажи компании в 2016 г. достигли 420 млн швейцарских франков, сообщает источник Bloomberg. Новый владелец компании обещает развивать продажи бренда на изученных и новых рынках. Breitling основана в 1884 г., на нее работают около 900 человек, указывает Reuters.

В последние годы швейцарская индустрия часов люкс боролась со спадом на фоне замедления экономического роста и запрета на получение подарков чиновниками в Китае. В марте 2017 г. швейцарский экспорт часов вырос впервые почти за два года, завершив самый длинный спад в истории, сообщила в четверг Федерация швейцарской часовой промышленности.

Сделка CVC и Breitning должна завершиться в июне 2017 г. Компании не дали существенных комментариев по сделке.