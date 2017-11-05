Сборная России по футболу показала форму для ЧМ-2018

Комплект выполнен в красном цвете с белыми вставками teamrussia

В Instagram и Twitter сборной России появились фотографии футболистов Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и Алексея Миранчука в новой форме для домашнего чемпионата мира 2018 г. Комплект выполнен в красном цвете с белыми вставками. «Готовы к выходу на главную сцену», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018 пройдет в Москве 1 декабря.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаю pic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) 4 ноября 2017 г.

Продажа билетов на матчи проходит в несколько этапов. В сентябре желающие могли подать заявку на покупку билетов, до 16 ноября они получат уведомление о ее статусе. С 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Второй этап продаж будет открыт после жеребьевки. Этап продаж билетов на матчи «в последний момент» в порядке живой очереди стартует 18 апреля и завершится 15 июля.

Стоимость билетов была объявлена в июле 2016 г. Билеты были поделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для российских граждан. Минимальная цена билета для россиян на игру группового этапа составит 1280 руб., для иностранцев — $105.

Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года