Как менялась форма сборных СССР и России на чемпионатах мира по футболу
Российские футболисты представили новую форму для ЧМ-2018
Вратарь Лев Яшин пропускает мяч в матче со сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Швеции в 1958 г.
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Нападающий сборной СССР Алексей Мамыкин забивает мяч сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу в Чили в 1962 г.
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Сборная СССР по футболу в 1966 г.
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Сборная СССР пропускает мяч в матче со сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу в Мексике в 1970 г.
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Советский нападающий Владимир Бессонов после неудачного удара по воротам бельгийцев на чемпионате мира по футболу в Испании в 1982 г.
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Футболист сборной СССР Виктор Чанов во время матча со сборной Франции на чемпионате мира по футболу в Мексике в 1986 г.
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Сборная СССР на чемпионате мира по футболу в Италии в 1990 г.
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Футболист сборной России Олег Саленко празднует свой второй гол во время матча с Камеруном на чемпионате мира по футболу в США в 1994 г.
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Российские футболисты Егор Титов и Дмитрий Сычев на чемпионате мира по футболу в Японии в 2002 г.
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Российская сборная перед матчем со сборной Алжира на чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 г.
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В Instagram и Twitter сборной России появились фотографии футболистов Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и Алексея Миранчука в новой форме для домашнего чемпионата мира 2018 г. Комплект выполнен в красном цвете с белыми вставками. Новая форма похожа на ту, в которой сборная СССР играла на Олимпиаде в Сеуле в 1988 г.
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