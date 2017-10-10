В интернете появилась возможная форма сборной России на ЧМ-2018
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На сайте Todosobrecamisetas.com появился эскиз новой формы сборной России по футболу для выступления на ЧМ-2018. Дизайн амуниции для российских футболистов разработан компанией Adidas.
В сообщении подчеркивается, что представлена не фотография формы, а именно эскиз, максимально приближенный к оригиналу. Отмечается, что реальные снимки не удалось опубликовать во избежание возможных проблем с их правообладателем.
Новая форма похожа на ту, в которой сборная СССР играла на Олимпиаде в Сеуле в 1988 г. Это последний крупный турнир, который удалось выиграть советским футболистам. Максимальное достижение сборной России — бронза на Чемпионате Европы в 2008 г.
Официальная форма еще не представлена. ЧМ-2018 начнется 14 июня и закончится 15 июля 2018 г. Он пройдет в 11 городах на 12 стадионах. Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 декабря в Кремле.