В интернете появилась возможная форма сборной России на ЧМ-2018

Она похожа на форму сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле

Новая форма похожа на ту, в которой сборная СССР играла на Олимпиаде в Сеуле в 1988 г. (на фото) AP

На сайте Todosobrecamisetas.com появился эскиз новой формы сборной России по футболу для выступления на ЧМ-2018. Дизайн амуниции для российских футболистов разработан компанией Adidas.

В сообщении подчеркивается, что представлена не фотография формы, а именно эскиз, максимально приближенный к оригиналу. Отмечается, что реальные снимки не удалось опубликовать во избежание возможных проблем с их правообладателем.

Новая форма похожа на ту, в которой сборная СССР играла на Олимпиаде в Сеуле в 1988 г. Это последний крупный турнир, который удалось выиграть советским футболистам. Максимальное достижение сборной России — бронза на Чемпионате Европы в 2008 г.

Официальная форма еще не представлена. ЧМ-2018 начнется 14 июня и закончится 15 июля 2018 г. Он пройдет в 11 городах на 12 стадионах. Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 декабря в Кремле.