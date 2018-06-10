Сербия. Главный тренер – Младен Крстаич

Marko Djurica / Reuters

Сборная Сербии оказалась среди тех команд, которые вывел на чемпионат мира в России один тренер, а ответственность за игру на мундиале будет нести уже другой. 30 октября прошлого года заслуженного тренера Славолюба Муслина во главе сборной Сербии заменили 43-летним Младеном Крстаичем.

Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза позже подтвердил информацию, что Муслин и спортивные функционеры не сошлись во мнении, каких игроков надо выпускать на поле. В частности, союз хотел видеть в сборной Сергея Милинковича-Савича, а в схему Муслина тот не вписывался. «Эти ребята – будущее сербского футбола, и мы не хотели потерять их», – объяснил Кокеза.

Ставка на Крстаича – довольно рискованный шаг: для него это первый опыт работы главным тренером. Зато в сборной будет преемственность: с 2016 г. Крстаич работал ассистентом Муслина.

Крстаич в первую очередь известен тем, кто увлекается немецким футболом. Хотя путь его в Германию был долог. Родился он в г. Зеница в Республике Босния и Герцеговина в семье этнических сербов. В 1992 г., после развала СФРЮ и начала гражданской войны, семья перебралась в Сербию. К тому моменту 18-летний Крстаич уже восемь лет играл за клуб родного города «Челик». После переезда он выступал сначала за молодежный, а потом и взрослый состав «Кикинда».

В 1996 г. перед ним встал выбор – идти в защиту клуба «Црвена Звезда» или в «Партизан». Крстаич выбрал последний, ведь за этот клуб болела вся его семья. И не прогадал. При нем трижды клуб становился чемпионом Союзной республики Югославии (существовала с 1992 по 2003 г., включала в себя Сербию и Черногорию) и один раз брал кубок Югославии.

В 2000–2009 гг. Крстаич играл за немецкие клубы. С бременским Werder он выиграл кубок и чемпионат Германии в 2004 г., после чего перешел в Schalke 04 , с которым в следующем году выиграл Кубок немецкой лиги. В 2009 г. он стал капитаном команды вместо травмировавшегося Марсело Бордона. И в том же году вернулся в сербский «Партизан», в котором Крстаич дважды стал чемпионом Сербии. После чего в 2011 г. завершил карьеру игрока. Попробовал силы в роли спортивного директора «Партизана», но у же в декабре 2011 г. был уволен за критику президента клуба: Крстаич был недоволен, как тот распорядился деньгами, полученными от продажи игроков команды.

Крстаич решил посвятить остаток жизни семье (у него трое детей) и благотворительности. Как почетный представитель сербского Красного Креста он разъезжал по стране, агитируя за здоровый образ жизни и семейные ценности. Но в 2016 г. с ним связался Славолюб Муслин, недавно ставший тренером национальной сборной, и пригласил себе в ассистенты. Крстаич не смог отказать. Теперь ему придется готовить сборную Сербии к ЧМ в России и отвечать за результат, который она покажет.