Германия. Главный тренер – Йоахим Лёв

Michael Probst / AP

Главный тренер сборной Германии увлекается дорогими часами, всегда выглядит стильно, любит адреналин в крови, ради чего покоряет Килиманджаро, прыгает с парашютом и ходит в казино. Он мог бы уйти на пике славы после выигранного в 2014 г. чемпионата мира в Бразилии, где сборная Лёва разгромила в полуфинале хозяев чемпионата, пятикратных чемпионов мира со счетом 7:1. Но предпочел еще раз проверить себя в России.

Лёв рассказывал, что его отец после Второй мировой войны провел семь лет в советском плену и потом учил сыновей, что русские всегда побеждают, потому что умеют терпеть. Умеет терпеть и Йоахим Лёв. Его семья - из небольшого немецкого городка Шенау, население которого не дотягивает до 2500 человек. У него три брата. Отсюда, считает он, любовь к моде: все детство он с братьями ходил в одинаковой одежде, порой переходящей от старшего к младшему.

Отец Лёва был печником, но никто не унаследовал его профессию. Зато футболистами стали сразу двое сыновей. Местный тренер Вольфганг Келлер умел работать так, что сразу шесть уроженцев городка стали профессиональными игроками, подсчитала газета «Советский спорт». Но карьера брата Маркуса прошла в заштатных немецких клубах, а брата Йоахима рванула вверх.

В 17 лет Йоахим уехал во Фрайбург изучать экономику, а заодно стал играть в местном Eintracht, а затем во Freiburg, который как раз поднялся во вторую бундеслигу. За два сезона Лёв забил 18 мячей и привлек внимание клубов большего калибра. В итоге он выбрал Stuttgart и, возможно, стал бы в конце концов известным всему миру игроком, если бы в товарищеском матче с Liverpool не столкнулся с голкипером английского клуба Рэем Клеменсом. Лёв сломал ногу, на восстановление ушел почти год, и на прежний уровень игры полузащитник так и не смог вернуться. Он перешел в Eintracht из Франкфурта-на-Майне, а затем вернулся в Freiburg, где стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 83 голами.

Лёв сменил еще пару клубов и уехал завершать карьеру в Швейцарию. Платили мало, приходилось подрабатывать. Лёв был торговым агентом, одно время вел с друзьями бизнес по выпуску галстуков. Но на первый план для него выходило тренерство. Швейцарский футбол в то время по уровню организации во многом опережал немецкий, пишет Sports.ru. К тому же в 1989-1992 гг. швейцарский Schaffhausen тренировал австриец Рольф Фрингер. А Лёв на правах капитана команды следил за претворением его экспериментов в жизнь. Учитывая низкий уровень футболистов, успешные решения сразу же приносили результат. Лёв почувствовал себя творцом и начал карьеру играющего тренера. А когда он повесил бутсы на гвоздь, Фрингер в 1995 г. позвал его себе в ассистенты в Stuttgart. Когда Фрингер через год перешел в сборную Швейцарии, искать ему замену времени не было, и 36-летний Лёв стал и. о. штутгартской команды. И быстро доказал, что не стоит тратить время на поиски другого тренера: при нем клуб стал обладателем Кубка Германии - 1997 и финалистом Кубка кубков UEFA - 1998.

После работы в Штутгарте Лёв без особого успеха тренировал турецкий Fenerbahce, а в 2001 г. возглавил австрийский Tirol. Основным вратарем которого был... нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Позже Черчесов вспоминал, что задания, которые давал Лёв, хранятся в его блокноте, приводил слова российского тренера «Спорт-экспресс». Tirol под руководством Лёва выиграл третий титул чемпиона Австрии подряд, но после окончания сезона был признан банкротом и расформирован.

А Лёв в 2004 г. стал ассистентом главного тренера сборной Германии Юргена Клинсмана. Через два года, после бронзы на домашнем ЧМ, Клинсманн отказался продлевать контракт и заявил: «Берите на мое место Лёва. Он знает, что и как делать» (цитата по «Спорт-экспрессу»).