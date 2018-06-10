Мексика. Главный тренер – Хуан Карлос Осорио

Denis Tyrin / AP

Хуан Карлос Осорио в 1987 г. в возрасте 26 лет завершил карьеру профессионального футболиста из-за травмы и уехал учиться в США, в Айову. Но надолго там не задержался и оказался в Нью-Йорке, где работал, кем удастся устроиться: то строителем, то официантом, то садовником. А по выходным играл в футбол на деньги: перед игрой все скидывались, победитель срывал куш.

Как-то его заметил тренер Университета Южного Коннектикута и сманил в университетскую команду. Осорио стал изучать физподготовку, начал со временем тренировать студентов и копил деньги на поездку в Ливерпульский университет им. Джона Мурса, чтобы изучать теорию футбола. Переехав в 1997 г. в Англию, он отправился на базу Liverpool. Внутрь его не пустили, но Осорио стал подглядывать за тренировками через забор. А затем догадался обойти окрестные дома и убедил хозяев сдать комнату, оттуда было видно поле. Там он и прожил два года, наблюдая за тренировками англичан.

Затем Осорио вернулся в США и работал тренером-ассистентом в клубах американской футбольной лиги MLS – Staten Island Vipers и NY/NJ MetroStars. После чего вновь отправился в Англию, уже по контракту: он стал помощником главного тренера в Manchester City, тогда еще не имевшего статуса топ-клуба. Поэтому Осорио имел наглость заявиться на базу Manchester United и попросить у Алекса Фергюсона разрешения присутствовать на тренировке. Тот позволил.

Самостоятельно Осорио начал тренировать в 2006 г. – колумбийский Millonarios. А первые серьезные успехи пришлись на работу в американском New York Red Bulls, впервые в своей истории вышедшем в 2008 г. в финал MLS.

В 2010 г. Осорио снова уехал в Колумбию – в Once Caldas и сделал его чемпионом страны. Тогда же ему впервые выпал шанс поработать с национальной сборной, но не получилось: федерация футбола Гондураса сначала назвала его главным тренером, но потом решила, что не может дожидаться, пока у Осорио истечет контракт с клубом.

После нескольких месяцев в мексиканском Puebla Осорио вернулся в Колумбию, чтобы возглавить многократного чемпиона страны Atlético Nacional. За три сезона работы Осорио клуб еще трижды стал чемпионом страны, однажды выиграл суперлигу и дважды – Кубок Колумбии.

В мае 2015 г. Осорио подписал двухлетний контракт со знаменитым бразильским клубом São Paulo, но проработал там недолго. Потому что получил предложение, от которого не смог отказаться: после того как главный тренер сборной Мексики Мигель Эррера был уволен за то, что ударил журналиста, эту должность предложили Осорио. Ему предстояло готовить сборную Мексики к соревнованиям на Кубок Америки и к ЧМ-2018.

Первый блин вышел комом: в четвертьфинале Кубка Америки мексиканцы были разгромлены будущими обладателями кубка из Чили со счетом 0:7. Зато квалификацию на ЧМ-2018 сборная Мексики прошла на одном дыхании, гарантировав путевку в Россию за три тура до конца отборочного турнира.

И у Осорио, и у его команды уже есть опыт игры в России, правда, не сказать, что очень успешный. В прошлом году на Кубке конфедераций мексиканцы дошли до полуфинала, где проиграли будущим обладателям кубка – немцам. А в матче за третье место с Португалией Осорио сумел так оскорбить арбитра, что получил дисквалификацию на шесть матчей.