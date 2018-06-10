Польша. Главный тренер – Адам Навалка

Kacper Pempel / Reuters

Адам Навалка почти всю карьеру – и игрока, и тренера – провел в Польше. Уже в 9 лет он самостоятельно ездил 20 км на поезде из родного села Рудава в Краков, чтобы тренироваться.

И вся его карьера профессионального игрока прошла в краковском клубе. В команде считали его модником: его можно было сразу заметить в толпе благодаря брендовой одежде, которую он скупал в зарубежных поездках. Удивлял он и страстью к здоровому питанию. Как-то с двумя товарищами притащил на сборы соковыжималку и 30 кг апельсинов, моркови, яблок, и каждое утро они пили свежевыжатый сок.

За сборную Польши Навалка провел 34 игры в 1978–1980 гг. Дебют пришелся на чемпионат мира в Аргентине. Из шести игр того мундиаля он пять раз выходил на поле и в первом же мачте забил свой единственный гол за сборную. Правда, поляки все равно уступили Венгрии 1:2.

В середине 1980-х, когда экономика социалистической Польши стала агонизировать, Навалка уехал в штат Нью-Йорк по договоренности с командой Polish-American Eagles из соотечественников-мигрантов. Перевез жену, выучил английский. По вечерам играл в футбол, а днем зарабатывал деньги, спиливая деревья, ветки которых мешали линиям электропередачи. За это он получал $12–15 в час. В 1987 г. его команда выиграла любительский кубок USASA, пишет польская газета Przeglad Sportowy. А потом ему надоело играть. Навалка вернулся в Польшу, поставил крест на футболе и ударился в бизнес. Торговал машинами Trabant, джинсами, косметикой. В 1995 г. ему надоело и это, и он пошел учиться на футбольного тренера.

За первые 10 лет тренерской работы Навалка сменил несколько команд, но нигде особых успехов не добился. В 2007 г. случился переломный момент. Голландец Лео Бенхаккер, тренировавший сборную Польши, позвал Навалку на два матча, с Арменией и Азербайджаном, аналитиком. Его работа так понравилась главному тренеру, что контракт продлили до 2008 г.

Затем Навалка снова попытал счастья в клубной карьере с GKS Katowice, но триумфом стал Górnik Zabrze, который с 2010 г. он сумел вывести в высшую лигу. Навалка завоевал славу диктатора. «Я хочу видеть кровь, пот и слезы. Игра за сборную – это и обязанность, и сумасшедшая радость», – цитирует его слова Championat.com. К тому же он суеверный человек. Водитель в день матча не имеет права отклониться от маршрута, абсолютно все предметы одежды на игроках должны быть белыми, а если в день игры ему подадут кофе без печенья, Навалка никогда его не выпьет.

Возможно, эти приметы срабатывают. Навалка стал первым поляком, который вывел Польшу на чемпионат Европы. (До него это удавалось только Бенхаккеру, а в 2012 г. при Францишке Смуде Польша была хозяйкой чемпионата.) Более того, Навалка смог довести сборную до четвертьфинала. «Верю в свою команду. С нашей обороной мы можем выиграть у любой команды», – сказал он в ходе отборочных матчей ЧМ-2018.