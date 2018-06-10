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Сенегал. Главный тренер – Алью Сиссе

Первый сенегалец, который вывел свою сборную на ЧМ
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Прежде Сенегал лишь раз сыграл на чемпионате мира, зато как! В 2002 г. сборная удивила всех, добравшись до четвертьфинала. В групповом раунде Сенегал обыграл действующего чемпиона мира, Францию, а в 1/8 финала – Швецию. И только в четвертьфинале уступил Турции, да и то в дополнительное время.

Капитаном той команды был Алью Сиссе. Три года назад он стал главным тренером сборной Сенегала. В третьем раунде африканской квалификации на ЧМ-2018 команда не проиграла ни одного из шести матчей в своей группе.

Хотя путь сенегальцев в Россию не был гладким. В ноябре 2016 г. Сенегал уступил ЮАР 1:2. Счет был открыт с пенальти, который ганский арбитр Джозеф Одарти Лэмпти назначил якобы за игру сенегальца Калиду Кулибали рукой в своей штрафной. Хотя ясно было видно, что мяч попал не в руку, а в ногу. Расследование FIFA пришло к выводу, что судья обязался обеспечить определенный счет в игре. Его отстранили пожизненно, а матч переиграли. Это настолько беспрецедентное решение, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков полушутя грозил добиться переигровки матча 1/8 финала ЧМ-1986, в котором сборная Бельгии победила сборную СССР со счетом 4:3, забив два мяча из офсайда.

Сенегальцы же своим шансом воспользовались: еще раз съездили в ЮАР и разделали хозяев 2:0, а потом на своем поле победили 2:1.

Если не считать сборной, то за команды своей страны за время карьеры футболиста Сиссе не сыграл ни разу. Он родился в 1976 г. в Сенегале, а выступал за французские Lille, Sedan, PSG и Montpellier. В 2002 г. перебрался через Ла-Манш, играл с Birmingham City и Portsmouth. Карьеру игрока закончил во французских Sedan и Nîmes.

Для начала тренерской карьеры Сиссе снова выбрал Францию – малоизвестный клуб Louhans Cuiseaux. В 2012 г. его позвали в родной Сенегал, причем сразу в сборную страны. Короткое время он был исполняющим обязанности главного тренера и успел провести один матч. Потом стал ассистентом француза Алена Жиресса и среди прочих обязанностей тренировал молодежные сборные разных возрастов.

В 2015 г. сборная Сенегала не смогла выйти из группы Кубка африканских наций, и это стало поводом для увольнения Жиресса. Тренировать сборную поручили Сиссе. До него лишь однажды ее возглавлял сенегалец, зато было пять французов, два немца и один австриец.

Ставка на соотечественника оказалась верной. На Кубке африканских наций в прошлом году сенегальцы дошли до четвертьфинала, а потом заработали путевку на ЧМ-2018.

В России Сиссе сможет рассчитывать на активную поддержку болельщиков. Президент Сенегала Маки Салл обещал материально помочь тем, кто поедет за любимой командой в Россию. Ожидаются в том числе шаманские ритуалы. На ЧМ-2002 на трибунах можно было видеть, как обвешанные амулетами мужчины стучат в бубны, а один из таких «помощников» даже не ходил на матчи, помогая своей команде одолеть противника по телевизору. Напомним: до четвертьфинала Сенегал в тот раз добрался.

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