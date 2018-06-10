Колумбия. Главный тренер – Хосе Пекерман

Fernando Vergara / AP

Карьеру игрока Хосе Пекерман закончил в 28 лет из-за досаднейшей травмы. Не во время напряженного матча, не на тренировке, а дома, вставая из-за обеденного стола, он оступился и порвал крестообразную связку. В 1977 г. это был страшный для футболиста диагноз.

Хосе Пекерман родился в 1949 г. в Аргентине и рано начал работать. С шести лет торговал мороженым, помогал официантам и поварам в пиццерии отца. А в свободное время учился играть в мяч. Его приметили люди из Argentinos Juniors – клуба, который позже прозвали «мировым рассадником звезд» за невероятное количество выращенных футболистов экстра-класса. На одной из групповых фотографий с Пекерманом можно увидеть молодого паренька. В те годы его имя ничего не сказало бы даже соотечественникам, а сегодня никому не надо объяснять, кто такой Диего Марадона.

В 1974 г. Пекерман решил попытать счастья в колумбийской Independiente Medellín. В Колумбии родилась его первая дочь, и там же неожиданно в кругу семьи прервалась игровая карьера. Поняв, что не сможет играть, как прежде, Пекерман вернулся в Аргентину. Сбережения таяли, на зарплату жены-учительницы семье прожить было невозможно, и Пекерман задумался о работе в новой сфере. Как ни парадоксально, она косвенно оказалась связана с футболом. На ЧМ-1978 в Аргентине ожидали нашествия туристов, и Пекерман рассудил, что спрос на таксистов резко повысится. Четыре года он крутил баранку, наблюдал во время отдыха, как мальчишки гоняют в футбол, и порой давал им советы. Потом пошел за теоретической базой в школы клубов Chacarita Juniors и Argentinos Juniors. В последнем клубе он 10 лет тренировал молодежь, пока в 1992 г. не уехал воспитывать молодое поколение в чилийский Colo-Colo.

Репутация Пекермана была такова, что, когда в 1994 г. молодежной сборной Аргентины U20 потребовался новый наставник, Пекермана переманили из другой страны. Трижды его воспитанники становились чемпионами мира, пока в 2001 г. ему не надоело работать с молодежью. Он попробовал себя в роли координатора всех сборных страны, а потом ненадолго уехал в Испанию спортивным директором Leganés.

Перед следующим вызовом сложно было устоять. В 2004 г. Карлос Бьянки отказался тренировать сборную Аргентины, и пост предложили Пекерману. ЧМ-2006 в Германии начался отлично. Хотя группу, в которой соперниками Аргентины стали Сербия и Черногория, Кот-д'Ивуар и Нидерланды, называли «группой смерти», аргентинцы легко вышли из нее. Но в четвертьфинале попали на хозяев поля, немцев, и в серии одиннадцатиметровых были выбиты из чемпионата.

К этому моменту у Пекермана как раз окончился контракт. Ему предлагали остаться техническим директором, но Пекерман решил попробовать силы в клубном футболе: тренировал мексиканские Toluca и Tigres UANL, а потом и вовсе отошел от дел. Пока в 2012 г. не раздался звонок из Колумбии, сборная которой рисковала не отобраться на четвертый мундиаль подряд. В итоге на том чемпионате мира его подопечные добрались до четвертьфинала. Месяц Пекерман раздумывал, продлевать ли контракт. Продлил, снова вывел сборную на мундиаль, и теперь она в группе H – единственной, в которой нет ни одной страны, которая хотя бы раз выигрывала чемпионат мира.