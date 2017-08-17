Афиша на выходные: «Музыка на костях» и фестивали фейерверков и ландшафтного искусства

Екатерина Ширинкина / для Ведомостей

Четырехдневный фестиваль Signal в Никола-Ленивце объединит представителей музыкальной культуры и архитектуры. На четырех площадках пройдут живые выступления, DJ-сеты и концерты музыкантов из Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Румынии, США и России. Также на территории парка, рядом с объектами Архстояния, представят свои проекты ландшафтные студии и бюро. Особенность фестиваля ― его создатели строят и сами обживают поселение, которое к моменту запуска фестиваля станет общественным многофункциональным пространством: здесь будут места для проживания, фудкорты, маркет дизайнерской одежды и детская площадка

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