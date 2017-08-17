Афиша на выходные: «Музыка на костях» и фестивали фейерверков и ландшафтного искусства
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Теснота» - фильм, который уже называют лучшей отечественной картиной года. Ее сделал 26-летний кабардинский режиссер Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Действие фильма происходит в конце 90-х гг. В основе сюжета реальная история: накануне свадьбы бандиты похищают жениха и невесту из двух еврейских семей, чтобы получить выкуп. Фильм получил премию критиков на кинофестивале в Каннах, а также ряд призов в России
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В выходные в Братеевском каскадном парке пройдет третий фестиваль фейерверков «Ростех», в этом году в нем примут участие команды из восьми стран. Их задача - за 9 минут продемонстрировать 3 композиции из фейерверков на тему «Москва на семи холмах». Днём для гостей организуют спортивные соревнования ( например, по стритболу и аквабайку), поэтические состязания, мастер-классы, книжную ярмарку. Вечером выступят группы «Сплин», Uma2rman, «Хор Турецкого» и Soprano. Начало фейерверк-шоу в 21:00
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Выставка «Музыка на костях» в «Гараже»– небольшая, но точная. Феноменальное явление подпольной звукозаписи, практикуемой в послевоенные годы в СССР, представлено на ней коротко, но детально и даже в контексте жизни страны
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Четырехдневный фестиваль Signal в Никола-Ленивце объединит представителей музыкальной культуры и архитектуры. На четырех площадках пройдут живые выступления, DJ-сеты и концерты музыкантов из Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Румынии, США и России. Также на территории парка, рядом с объектами Архстояния, представят свои проекты ландшафтные студии и бюро. Особенность фестиваля ― его создатели строят и сами обживают поселение, которое к моменту запуска фестиваля станет общественным многофункциональным пространством: здесь будут места для проживания, фудкорты, маркет дизайнерской одежды и детская площадка
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«Ветреная река» - фильм сценариста и режиссера Тейлора Шеридана, пленившегося суровым духом печально известной индейской резервации. Историю убийства девушки отправляется расследовать местный егерь, полагаясь на помощь снега и гор
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В выходные заканчивает работу выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе» в Пушкинском музее. Она составлена из 23 картин великих итальянских художников, все они замечательные
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На ВДНХ проходит международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Конкурсные работы на тему «Контрасты в саду» для него создали более 30 участников. Помимо садовых композиций и арт-объектов для гостей фестиваля подготовили выступления в Зеленом лектории, профессиональные семинары и мастер-классы
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В этом году Дельфин представил новую программу: песни с последнего альбома «Она» плюс лучшие композиции из недавно выпущенного двойного сборника лучших вещей. Все это — в новых решениях и оранжировках. Ближайший концерт музыканта - 18 августа в клубе «16 тонн»
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«Дюнкерк» - историческая драма Кристофера Нолана о легендарном эпизоде Второй мировой - эвакуации с французского побережья 338 000 окруженных британских солдат. Режиссера и сценариста Нолана, конечно же, интересует психология человека на войне (и важно, что он не склонен к обвинениям). Но куда больше его занимает тайминг, завораживает тиканье часов, которое слышно даже в зубодробительном саундтреке Ханса Циммера. Люди в «Дюнкерке» - винтики грандиозного, божественного механизма, который без них бы не тикал. В большинстве сцен использовалась 70-миллиметровая пленка, и смотреть этот фильм, наверное, лучше на гигантском экране IMAX
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