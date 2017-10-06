Лучшие фотографии «Ведомостей» в сентябре
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
На одном из избирательных участков Москвы в единый день голосования, 10 сентября
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К 870-летию Москвы в городе открыли новый парк — «Зарядье»
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Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прошел на Красной площади
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Отражение здания МИДа в автомобиле этого ведомства
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Москвы на допросе по делу о взяточничестве
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Министр финансов Антон Силуанов
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В Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане провели несанкционированный митинг в поддержку жертв преследований со стороны военного правительства этого государства
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В «Гараже» открылась первая в России выставка знаменитого японского художника Такаси Мураками
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День города в Москве. Организаторы особое внимание уделили предстоящему чемпионату мира по футболу
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Бизнесмен Михаил Прохоров и другие миллиардеры пришли в Кремль на встречу с президентом
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Дирижер Кирилл Карабиц в Концертном зале имени Чайковского
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Двойная радуга в Москве
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Алексей Улюкаев 26 сентября в Замоскворецком суде начал изучать письменные доказательства, представленные обвинением
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Патриотические граффити на Садовом кольце в Москве
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Кирилл Серебренников, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, у Мосгорсуда 4 сентября
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