Кадр дня
Каким увидели этот день фоторепортеры
2 февраля 2018 г. В США отметили День сурка. В этом году сурок по имени Фил увидел свою тень. Согласно традиции это значит, что зима будет долгой и закончится не раньше, чем через шесть недель
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1 февраля 2018 г. Туристы на Кубе
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31 января 2018 г. Лунное затмение: над Санкт-Петербургом можно увидеть красную Луну
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30 января 2018 г. В головном здании Сбербанка открылся новый Trading floor, который стал крупнейшим в Европе
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29 января 2018 г. В Париже на протяжении нескольких дней идут проливные дожди с перерывами. Из-за обильных осадков Сена вышла из берегов
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28 января 2018 г. В Москве прошла «Забастовка избирателей», организованная политиком Алексеем Навальным
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26 января 2018 г. Канадский премьер-министр на одну из сессий Всемирного экономического форума пришел в оригинальных носках
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25 января 2018 г. Ночной вид стадиона «Лужники» в Москве с высоты птичьего полета
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24 января 2018 г. Участница конкурса «Мисс студенчество Москвы» фотографируется в коридоре Госдумы в Татьянин день
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24 января 2018 г. Извержение вулкана Майон на Филиппинах
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23 января 2018 г. Монумент Сталина демонтируют на берлинской Карл-Маркс-аллее для перевозки на выставку «Сталин – красный бог» в мемориале Берлин-Хоэншёнхаузен. Сегодня Минкультуры России отменило показ фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах
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22 января 2018 г. Перед Международным экономическим форумом в Давосе выпало рекордное количество снега
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19 января 2018 г. Александра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
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18 января 2018 г. Ксения Собчак заявила о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г. На фото политик во время встречи со сторонниками в Новосибирской области
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17 января 2018 г. Закат над шоссе в Санта-Монике, Калифорния
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16 января 2018 г. Посетитель на выставке «Pink Floyd: их бренные останки», посвященной знаменитой группе, в Риме
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15 января 2018 г. Предвыборный баннер с изображением действующего президента Владимира Путина на одной из улиц Москвы
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15 января 2018 г. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines при посадке в турецком аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, проехал в сторону моря и съехал с обрыва. Лайнер остановился в 25 м от воды
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12 января 2018 г. Сбор подписей для регистрации кандидатом в президенты Ксении Собчак
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11 января 2018 г. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «Камаз-мастер» ожидает помощи у перевернувшегося грузовика. 40-й ралли-марафон «Дакар» проходит по территории Перу, Боливии и Аргентины
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10 января 2018 г. Посетитель выставки высоких технологий CES в Лас-Вегасе осматривает стенд, представляющий дисплеи LG Super UHD TV Nano Cell
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9 января 2018 г. Карусель на Красной площади
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8 января 2018 г. Мемориал Джефферсона в Вашингтоне отражается в замерзшем Приливном бассейне
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7 января 2018 г. Ралли Дакар в Перу
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6 января 2018 г. Председатель правительства Дмитрий Медведев на праздничном рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
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5 января 2018 г. В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина. Сбор начали активисты движения «Волонтеры Победы» в Хабаровске (на фото)
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4 января 2018 г. Снегопад в Нью-Джерси, США
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3 января 2018 г. Обезьяны греются во время морозов в немецком Штутгарде
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2 января 2018 г. Пара делает селфи на фоне озера в Исламабаде, Пакистан
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1 января 2018 г. Мир встретил 2018 год (на фото Рио-де-Жанейро)
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