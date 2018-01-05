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В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В пятницу в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина. Сбор начали активисты движения «Волонтеры Победы» в Хабаровске, сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» представитель движения в Хабаровском крае.

Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку, на каждый субъект должно приходиться не менее 7500 подписей россиян, проживающих на его территории.

26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ прошла церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок. Инициативная группа, выдвинувшая действующего президента на выборы, состояла из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции и звезд культуры, искусства и спорта. Путин на церемонии не присутствовал.

О намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Путин заявил 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», – сказал президент.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Совет Федерации 18 декабря дал официальный старт избирательной кампании.

Кто выдвинул Путина в президенты