Стиль жизни

Новости

Вторую фан-зону в Москве решили закрыть после проигрыша российских футболистов

Фан-зона у стадиона «Спартак» не будет показывать оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента спорта и туризма столицы.

У стадиона «Спартак» открыли фан-зону к матчу между Россией и Хорватией за место в полуфинале. Российские футболисты проиграли по результатам серии послематчевых пенальти. Теперь Хорватия сыграет с Англией за выход в финал в среду, 11 июля. Кроме того, на турнире осталось три матча: 10 июля Франция сыграет против Бельгии в полуфинале, 14 июля – игра за третье место и 15 июля – финал.

Фан-зона на Воробьевых горах, которую открыли к началу чемпионата, остается открытой. Оставшиеся матчи болельщики могут посмотреть на ней, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.

Слезы после матча России и Хорватии