Три вопроса, которые должен задать себе добросовестный директор

Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Три вопроса для добросовестного директора

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Генеральные директора и бенефициары компаний все чаще сталкиваются с персональной имущественной ответственностью за принятые решения, в частности с субсидиарной ответственностью в случае банкротства бизнеса. Только в I квартале 2019 г. с 594 руководителей и бенефициаров суды взыскали 75,4 млрд руб.

Добросовестному руководителю или собственнику защититься от претензий поможет системный подход к принятию и документированию решений. Мы составили чек-лист для самооценки руководителя или собственника компании, состоящий из трех блоков. Он поможет выявить проблемные зоны в текущих процессах и процедурах компании и снизить риски привлечения к ответственности добросовестных руководителей.

1. Мониторинг финансового положения компании. Это особенно важно для обремененных долгами, убыточных компаний и предприятий с отрицательными чистыми активами. Одним из видов субсидиарной ответственности является ответственность руководителя за несвоевременную подачу заявления о банкротстве компании. Суды будут оценивать, насколько разумно и добросовестно действовал руководитель, оценивая финансовое положение компании.

Суды предполагают, что разумный и добросовестный руководитель не будет сидеть сложа руки, копя долги, а примет меры. Разработка и исполнение плана выхода из кризиса могут освободить руководителя от субсидиарной ответственности на время, пока исполнение плана являлось разумным. Если же ситуация безвыходна и антикризисный план реализовать не удалось, суды оценивают, насколько своевременно руководитель инициировал процедуру банкротства.