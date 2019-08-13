Три вопроса, которые должен задать себе добросовестный директор
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Генеральные директора и бенефициары компаний все чаще сталкиваются с персональной имущественной ответственностью за принятые решения, в частности с субсидиарной ответственностью в случае банкротства бизнеса. Только в I квартале 2019 г. с 594 руководителей и бенефициаров суды взыскали 75,4 млрд руб.
Добросовестному руководителю или собственнику защититься от претензий поможет системный подход к принятию и документированию решений. Мы составили чек-лист для самооценки руководителя или собственника компании, состоящий из трех блоков. Он поможет выявить проблемные зоны в текущих процессах и процедурах компании и снизить риски привлечения к ответственности добросовестных руководителей.
1. Мониторинг финансового положения компании. Это особенно важно для обремененных долгами, убыточных компаний и предприятий с отрицательными чистыми активами. Одним из видов субсидиарной ответственности является ответственность руководителя за несвоевременную подачу заявления о банкротстве компании. Суды будут оценивать, насколько разумно и добросовестно действовал руководитель, оценивая финансовое положение компании.
Суды предполагают, что разумный и добросовестный руководитель не будет сидеть сложа руки, копя долги, а примет меры. Разработка и исполнение плана выхода из кризиса могут освободить руководителя от субсидиарной ответственности на время, пока исполнение плана являлось разумным. Если же ситуация безвыходна и антикризисный план реализовать не удалось, суды оценивают, насколько своевременно руководитель инициировал процедуру банкротства.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}