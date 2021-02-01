«Триколор» допустил возобновление сотрудничества с «Газпром-медиа»

Ранее «Газпром-медиа» объявил о расторжении соглашения с «Триколором», объяснив, что оно произошло в ходе обсуждения условий по его продлению. «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части договора на неприемлемых условиях, которые не учитывали экономическую конъюнктуру, заявили в холдинге. Там также добавили, что сейчас оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС (входит в холдинг «Газпром-медиа») готовит специальное предложение для абонентов «Триколора».