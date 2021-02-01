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«Триколор» допустил возобновление сотрудничества с «Газпром-медиа»

Ведомости

«Триколор» считает возможным продолжение переговоров с «Газпром-медиа» о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, коммерческое предложение не отзывалось, заявил оператор цифровой среды, комментируя расторжение договора с холдингом.

«Свое коммерческое предложение в адрес холдинга «Газпром-медиа» мы не отзывали, в связи с чем считаем, что находимся в коммерческих переговорах по продолжению вещания спортивного контента производства холдинга «Газпром-медиа»», — сказал заместитель гендиректора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов.

Он отметил, что «Триколор» не готов соглашаться с постоянным увеличением стоимости контента, которое предлагает холдинг. «Эта наша принципиальная позиция, и мы постоянно уведомляем монополистов о ней», — подчеркнул Орлов, пояснив, что это с вязано с заботой о клиентах.

По его словам, за последние три года «Триколор» не повышал тарифы на свои основные услуги. При этом стоимость контракта с компанией «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа») с 2016 г. увеличилась вдвое.

Ранее «Газпром-медиа» объявил о расторжении соглашения с «Триколором», объяснив, что оно произошло в ходе обсуждения условий по его продлению. «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части договора на неприемлемых условиях, которые не учитывали экономическую конъюнктуру, заявили в холдинге. Там также добавили, что сейчас оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС (входит в холдинг «Газпром-медиа») готовит специальное предложение для абонентов «Триколора».

Ранее по теме: «Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных