«Триколор» допустил возобновление сотрудничества с «Газпром-медиа»
«Триколор» считает возможным продолжение переговоров с «Газпром-медиа» о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, коммерческое предложение не отзывалось, заявил оператор цифровой среды, комментируя расторжение договора с холдингом.
«Свое коммерческое предложение в адрес холдинга «Газпром-медиа» мы не отзывали, в связи с чем считаем, что находимся в коммерческих переговорах по продолжению вещания спортивного контента производства холдинга «Газпром-медиа»», — сказал заместитель гендиректора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов.
Он отметил, что «Триколор» не готов соглашаться с постоянным увеличением стоимости контента, которое предлагает холдинг. «Эта наша принципиальная позиция, и мы постоянно уведомляем монополистов о ней», — подчеркнул Орлов, пояснив, что это с вязано с заботой о клиентах.
По его словам, за последние три года «Триколор» не повышал тарифы на свои основные услуги. При этом стоимость контракта с компанией «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа») с 2016 г. увеличилась вдвое.
Ранее «Газпром-медиа» объявил о расторжении соглашения с «Триколором», объяснив, что оно произошло в ходе обсуждения условий по его продлению. «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части договора на неприемлемых условиях, которые не учитывали экономическую конъюнктуру, заявили в холдинге. Там также добавили, что сейчас оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС (входит в холдинг «Газпром-медиа») готовит специальное предложение для абонентов «Триколора».