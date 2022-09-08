Авторы контента «ВКонтакте» заработали 3 млрд рублей с начала года

Уточняется, что в сравнении с прошлым годом доход пользователей от участия в партнерской программе, при которой в сообществе размещаются не только записи авторов пабликов, но и рекламодателей, доход пользователей увеличился на 78%, на 214% — от участия в VK Donut, который позволяет пользователям оформить подписку на определенный контент сообщества. Помимо этого, на 55% выросли доходы авторов контента, которые используют маркет-платформы в качестве инструмента монетизации.