Авторы контента «ВКонтакте» заработали 3 млрд рублей с начала года
С помощью инструментов «ВКонтакте» авторы контента этой социальной сети с начала года заработали более 3 млрд руб., сообщили в пресс-службе социальной сети.
«Паблики также стали эффективным инструментом, чтобы начать своё дело или монетизировать контент. За восемь месяцев 2022 года с помощью наших инструментов авторы заработали фантастические 3 миллиарда рублей.», — сообщила генеральный директор социальной сети Марина Краснова. За год к программе монетизации подключилось 12 000 сообществ.
Уточняется, что в сравнении с прошлым годом доход пользователей от участия в партнерской программе, при которой в сообществе размещаются не только записи авторов пабликов, но и рекламодателей, доход пользователей увеличился на 78%, на 214% — от участия в VK Donut, который позволяет пользователям оформить подписку на определенный контент сообщества. Помимо этого, на 55% выросли доходы авторов контента, которые используют маркет-платформы в качестве инструмента монетизации.
В середине июля пользователям также стала доступна возможность монетизировать прямые эфиры. Для этого необходимо подключиться к платформе монетизации видео «VK Видео». Авторы будут получать доход за демонстрацию коротких рекламных роликов (не более 30 сек.) перед началом прямого эфира.
9 марта социальная сеть запустила программу поддержки, благодаря которой блогеры в течение месяца могли заработать до 100% от использования инструментов монетизации. Предполагалось, что с помощью этой акции профессиональные создатели контента смогут заработать около 600 млн руб.
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