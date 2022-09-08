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Авторы контента «ВКонтакте» заработали 3 млрд рублей с начала года

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С помощью инструментов «ВКонтакте» авторы контента этой социальной сети с начала года заработали более 3 млрд руб., сообщили в пресс-службе социальной сети. 

«Паблики также стали эффективным инструментом, чтобы начать своё дело или монетизировать контент. За восемь месяцев 2022 года с помощью наших инструментов авторы заработали фантастические 3 миллиарда рублей.», — сообщила генеральный директор социальной сети Марина Краснова. За год к программе монетизации подключилось 12 000 сообществ. 

Уточняется, что в сравнении с прошлым годом доход пользователей от участия в партнерской программе, при которой в сообществе размещаются не только записи авторов пабликов, но и рекламодателей, доход пользователей увеличился на 78%, на 214% — от участия в VK Donut, который позволяет пользователям оформить подписку на определенный контент сообщества. Помимо этого, на 55% выросли доходы авторов контента, которые используют маркет-платформы в качестве инструмента монетизации. 

В середине июля пользователям также стала доступна возможность монетизировать прямые эфиры. Для этого необходимо подключиться к платформе монетизации видео «VK Видео». Авторы будут получать доход за демонстрацию коротких рекламных роликов (не более 30 сек.) перед началом прямого эфира.

9 марта социальная сеть запустила программу поддержки, благодаря которой блогеры в течение месяца могли заработать до 100% от использования инструментов монетизации. Предполагалось, что с помощью этой акции профессиональные создатели контента смогут заработать около 600 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных