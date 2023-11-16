«Газпром-медиа» приобрел 51% блогерского агентства Insight People
Холдинг «Газпром-медиа» приобрел долю в размере 51% уставного капитала блогерского агентства Insight People. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Сделка с крупнейшим в России блогерским агентством позволит получить синергетический эффект от объединения сообщества блогеров вокруг цифровых платформ холдинга, а также усилит позиции в сегменте инфлюенс-маркетинга», – говорится в сообщении.
Генеральный директор холдинга Александр Жаров отметил, что Insight People является стратегическим бизнес-партнером платформ Rutube и Yappy, которые принадлежат «Газпром-медиа». По его словам, сделка «даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения».
Согласно информации на сайте Insight People, совокупный охват аудитории блогеров агентства составляет 1,5 млрд человек. Резидентами агентства являются крупные российские инфлюенсеры, включая Карину Кросс (10,5 млн подписчиков в Instagram, принадлежащем Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена; 1,2 млн подписчиков на YouTube), Сашу Стоуна (2,4 млн подписчиков в Instagram), Анну Хилькевич (10 млн подписчиков в Instagram) и др. Всего на эксклюзивном контракте у Insight People более 2000 блогеров.