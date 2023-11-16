«Газпром-медиа» приобрел 51% блогерского агентства Insight People

Согласно информации на сайте Insight People, совокупный охват аудитории блогеров агентства составляет 1,5 млрд человек. Резидентами агентства являются крупные российские инфлюенсеры, включая Карину Кросс (10,5 млн подписчиков в Instagram, принадлежащем Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена; 1,2 млн подписчиков на YouTube), Сашу Стоуна (2,4 млн подписчиков в Instagram), Анну Хилькевич (10 млн подписчиков в Instagram) и др. Всего на эксклюзивном контракте у Insight People более 2000 блогеров.