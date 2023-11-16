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«Газпром-медиа» приобрел 51% блогерского агентства Insight People

Ведомости

Холдинг «Газпром-медиа» приобрел долю в размере 51% уставного капитала блогерского агентства Insight People. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сделка с крупнейшим в России блогерским агентством позволит получить синергетический эффект от объединения сообщества блогеров вокруг цифровых платформ холдинга, а также усилит позиции в сегменте инфлюенс-маркетинга», – говорится в сообщении.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что остальные 49% остались у основательницы и гендиректора агентства Алины Зиннатуллиной. Стоимость сделки не раскрывается. Гендиректор агентства «INFOLine-аналитика» Михаил Бурмистров оценивает 100% бизнеса Insight People в 10–14 млрд руб., пишет РБК.

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Генеральный директор холдинга Александр Жаров отметил, что Insight People является стратегическим бизнес-партнером платформ Rutube и Yappy, которые принадлежат «Газпром-медиа». По его словам, сделка «даст стимул для создания нового качества контента и его продвижения».

Согласно информации на сайте Insight People, совокупный охват аудитории блогеров агентства составляет 1,5 млрд человек. Резидентами агентства являются крупные российские инфлюенсеры, включая Карину Кросс (10,5 млн подписчиков в Instagram, принадлежащем Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена; 1,2 млн подписчиков на YouTube), Сашу Стоуна (2,4 млн подписчиков в Instagram), Анну Хилькевич (10 млн подписчиков в Instagram) и др. Всего на эксклюзивном контракте у Insight People более 2000 блогеров. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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