Промышленность заработала 300 млрд руб.

Петербургские заводы отгрузили в 2016 г. продукцию на 2,5 трлн руб., это на 8% больше, чем годом ранее, цитирует пресс-служба губернатора Георгия Полтавченко. По его словам, прибыль предприятий выросла на 28% почти до 300 млрд руб. Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий в 2016 г. выросли на 7% до 118,5 млрд руб. Ведомости.

«Морской фасад» расширит инфраструктуру

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» в этом году вложит 589 млн руб. в модернизацию и развитие инфраструктуры, сообщил коммерческий директор компании Алексей Панфилов. Первый этап реконструкции свай на седьмом причале стоимостью 165 млн руб. планируется завершить в мае 2018 г. Также запланировано строительство спортивно-оздоровительного комплекса и административно-хозяйственного здания с гаражом. Интерфакс

«Интекс» присмотрит за Летним садом

Обслуживать зеленые насаждения и территории Летнего сада, а также Домик Петра I на Петровской набережной будет ООО «Интекс», сообщается на сайте госзакупок. Компания зарегистрирована во Всеволожске, занимается строительством и благоустройством. Стоимость работ составит 50,5 млн руб. Работы будут проводиться с 1 мая по 31 декабря 2017 г. Общая площадь территорий – 12,2 га. Подрядчик должен содержать Летний сад и территорию вокруг Домика Петра I в чистоте и порядке, ухаживать за зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами, обеспечивать здоровое состояние зеленых насаждений. Ведомости

«Заубер банк» перераспределил акции

Бенефициарный акционер «Заубер банка» Александр Тимохин сократил свою долю в нем с 62,3 до 31,1%, сообщает пресс-служба банка. Покупателями части его пакета стали председатель правления банка Александр Абакумов, руководитель управления информационной безопасности и автоматизации Ганчо Иванов, глава ревизионной комиссии банка Юлия Феофанова и Валерий Матвеев, они получили по 7,8% акций соответственно, уточняется в сообщении. Председатель совета директоров Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой остались владельцами 27,7% акций банка, заместитель председателя правления Алексей Еремин – 9,9%. В информации на сайте ЦБ и в базе СПАРК изменения пока не отображены. Основная цель перераспределения акций – повышение эффективности и заинтересованности менеджмента банка, передал через пресс-службу Смолянов. Ведомости

Стадион ждет 20 000 болельщиков

Матч между футбольными клубами «Зенит» и «Урал» 22 апреля на новом стадионе посетят 20 000 человек, сообщил начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Петербурга» Андрей Майоров. Болельщики смогут дойти до стадиона пешком от станции метро «Крестовский остров», от станции «Петроградская» до Крестовского острова будет ходить бесплатный автобус. Интерфакс