Виктор Вексельберг возвращается за дивидендами

Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Человек недели: Виктор Вексельберг

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Вексельберг и его партнеры увеличивают долю в UC Rusal теперь, когда она начала выплачивать дивиденды и активно гасить долг Евгений Разумный / Ведомости

Виктор Вексельберг стоял у истоков создания UC Rusal. Больше 10 лет назад «Русал», «Суал» и Glencore подписали соглашение о создании UC Rusal. Компания долгое время была самым крупным производителем алюминия в мире, лишь пару лет назад уступив пальму первенства китайским конкурентам. Но по эффективности равных UC Rusal нет.