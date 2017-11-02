Стоит ли судиться за зарплату
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Экономические неурядицы породили в российских работниках не только неуверенность в завтрашнем дне, но и равнодушие к нарушению их трудовых прав: задержке зарплаты, увеличению продолжительности рабочего дня и отсутствию отпусков. Работники реже жалуются в суды и надзорные органы, опасаясь не только негативной реакции руководства, но и закрытия компании из-за проверок со стороны государства. Между тем обращения в суд в отдельных случаях оказываются достаточно эффективным средством защиты.
Нарушения трудовых прав не редкость, следует из результатов опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС в июне 2017 г. среди 1600 работников старше 18 лет в 35 регионах. На практике с ними столкнулась почти половина работников – 42%. Наиболее распространенные нарушения – задержка зарплаты (24,1%), изменение режима работы (22,5%) и непредоставление оплаченного отпуска или отказ от его оплаты (13,1%).
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