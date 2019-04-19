Как поднять самооценку до уровня среднего класса

Субъективно ощущение себя средним классом может вырасти и в период стагнации, но вот объективных причин для этого нет

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Сегодня меньше половины россиян – 47% – готовы отнести себя к среднему классу по уровню доходов, показал опрос «Сбербанк CIB». В 2014 г. средним свой уровень доходов считали 60%, почти вдвое меньше – 35% – характеризовали его как низкий и ниже среднего, 5% – как высокий. Но с тех пор соотношение изменилось «в пользу бедных»: теперь россиян, которые считают, что их доходы не дотягивают до уровня среднего класса (48%), даже чуть больше, чем относящих себя к нему. Доля считающих себя высоко обеспеченными после снижения в 2016 г. вновь вернулась к докризисному уровню – 5%.

Оценивая, к какому экономическому классу себя отнести, человек анализирует, какие траты может себе позволить, рассказывает начальник аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Ярослав Лисоволик: если есть возможность путешествовать, посещать рестораны, сберегать, он скорее отнесет себя к среднему классу, если же денег хватает лишь на основные траты – к классу «ниже среднего». Доля тех, кто относит себя к среднему классу, драматически упала между 2015 и 2017 гг., отмечает Лисоволик, но в последние 15 месяцев практически не меняется.