Что позволено Толстому и не позволено Гусейнову

Советник президента по вопросам культуры, председатель президентского совета по русскому языку Владимир Толстой на неделе русского языка в Берлине призвал политиков и журналистов строже следить за своей речью. По его мнению, язык СМИ, особенно телевидения, и публичная речь российских политиков должны быть нормой и предметом подражания – но сейчас, намекнул Толстой, они далеки от идеала, а работа редакторов госканалов и книжных издательств «за последние годы немного оставляет желать лучшего». Похожие претензии к языку СМИ и политиков были у экс-ректора СПбГУ, президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы филолога Людмилы Вербицкой. В марте 2014 г. она писала в журнале «Мир русского слова» о внедрении средствами массовой информации в язык лексикона, насыщенного «вульгарной воровской терминологией», и сетовала на проникновение низкого стиля в речь политиков. Вербицкая назвала чертами современной речи грубость, безграмотность, отсутствие логики, ненормативную лексику и примитивную аргументацию и подчеркнула, что «преобладание примитивного, агрессивного, грубого языка говорит о соответствующем состоянии сознания нации».