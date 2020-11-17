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Главное слово – «риск»

Почему новичкам стоит быть осторожными на бурно растущем рынке облигаций
Павел Самиев
На рынок активно выходят инвесторы – физические лица /Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок облигаций бьет рекорд за рекордом. По итогам девяти месяцев 2020 г. его суммарный объем превысил 11,3 трлн руб. (в 2019 г. было 9,8 трлн руб.). Для эмитентов стоимость заимствований все ниже – исторический минимум доходностей во всех сегментах, от компаний высочайшего кредитного качества до сектора высокодоходных облигаций (ВДО). В частности, за последний год доходность бондов сектора ВДО упала сразу на 200 базисных пунктов – такого радикального снижения за столь короткий период еще, пожалуй, не было. Ну а заемщики первого эшелона, воспользовавшись конъюнктурой, стали фондироваться дешевле и на более длинные сроки или заместили валютные долги дешевыми рублевыми.

На рынок активно выходят инвесторы – физические лица. За год пришло 2 млн новичков, а количество активных игроков, зарегистрированных на Московской бирже, выросло за 12 месяцев втрое. Среднемесячные обороты крупнейших брокеров увеличились на треть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных