Главное слово – «риск»

Российский рынок облигаций бьет рекорд за рекордом. По итогам девяти месяцев 2020 г. его суммарный объем превысил 11,3 трлн руб. (в 2019 г. было 9,8 трлн руб.). Для эмитентов стоимость заимствований все ниже – исторический минимум доходностей во всех сегментах, от компаний высочайшего кредитного качества до сектора высокодоходных облигаций (ВДО). В частности, за последний год доходность бондов сектора ВДО упала сразу на 200 базисных пунктов – такого радикального снижения за столь короткий период еще, пожалуй, не было. Ну а заемщики первого эшелона, воспользовавшись конъюнктурой, стали фондироваться дешевле и на более длинные сроки или заместили валютные долги дешевыми рублевыми.