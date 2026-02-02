Сверим часы

С 2007 г. ученые-атомщики отражают на своем циферблате не только угрозы, связанные с возможным применением ядерного оружия, но также климатические угрозы и угрозы в области новых технологий. Но чем более угрожающую ситуацию отражают стрелки на этих часах, тем меньше их кто-либо замечает. Не то чтобы мир решил жить по принципу «не смотри наверх», игнорируя очевидно нарастающие неприятности. Просто в ситуации информационной прозрачности и ускоренной обработки данных слишком заметно, что многие «пугалки» не более чем товар на глобальном рынке угроз (будь то коронавирус, проблемы с экологией или вооруженный конфликт)... Боящиеся люди в целом дезориентированы и поэтому лучше управляемы. При этом само наличие рынка угроз притупляет их восприятие, а пресловутые часы начинают восприниматься как часть маркетинговой политики. Главное – не запутаться и не перестать различать в информационном шуме реальные опасности, которые действительно грозят человечеству сразу со всех сторон.