Сверим часы

Сверим часыКак глобальный рынок угроз обесценивает Апокалипсис
На истекшей неделе в скромной тени бесчисленных новостей об Иране, Китае, Сирии, Венесуэле, Соединенных Штатах, Европе, украинском конфликте и его возможном урегулировании и проч. эксперты журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщили о решении передвинуть стрелки так называемых Часов Судного дня на 4 секунды вперед и установить их на 85 секундах до полуночи.
Часы придуманы в 1947 г. Это было время быстрого сползания к холодной войне, но из нашего 2026-го оно выглядит таким безоблачным, что сама мысль запустить такой пессимистичный проект выглядит некоторым кокетством. Часы сразу установили на 23.53 – причем эстетические соображения превалировали над аналитикой. В 1953 г. часы впервые показали 23.58 в связи с прогрессом в создании термоядерного оружия.
Не всегда они отражали только тревожные ожидания заседающего дважды в год экспертного совета. В 1991 г. минутную стрелку отвели на «рекордные» 17 минут от полуночи. Но с 1995 г. часы движутся вперед – за единственным исключением отвода на минуту в 2010 г. на фоне российско-американских переговоров по обновлению договора о стратегических наступательных вооружениях. В 2018 г. часы вернулись на позицию 23.58, хотя многим обывателям как раз это время теперь вспоминается как последнее относительно нормальное. В 2019 г. стрелку не двигали – коронавирус начал свое шествие по планете лишь под конец года. Но следующий шаг составлял целых 20 секунд – до 100 секунд до полуночи. Еще 10 секунд добавили в 2023-м на фоне украинского конфликта, одну – в 2025-м, и вот теперь еще 4 секунды, до 23.58.35.
С 2007 г. ученые-атомщики отражают на своем циферблате не только угрозы, связанные с возможным применением ядерного оружия, но также климатические угрозы и угрозы в области новых технологий. Но чем более угрожающую ситуацию отражают стрелки на этих часах, тем меньше их кто-либо замечает. Не то чтобы мир решил жить по принципу «не смотри наверх», игнорируя очевидно нарастающие неприятности. Просто в ситуации информационной прозрачности и ускоренной обработки данных слишком заметно, что многие «пугалки» не более чем товар на глобальном рынке угроз (будь то коронавирус, проблемы с экологией или вооруженный конфликт)... Боящиеся люди в целом дезориентированы и поэтому лучше управляемы. При этом само наличие рынка угроз притупляет их восприятие, а пресловутые часы начинают восприниматься как часть маркетинговой политики. Главное – не запутаться и не перестать различать в информационном шуме реальные опасности, которые действительно грозят человечеству сразу со всех сторон.