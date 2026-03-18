Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Мнения /

Зачет автоматам

Как беспилотная логистика и роботизация определяют будущее экономики
Борис Огарков , директор X5 по взаимодействию с органами госвласти

Еще недавно беспилотный транспорт воспринимался как технологическое чудо, чуть позже – как эксперимент с неопределенным будущим. В 2024 г. Россия заняла третье место среди стран БРИКС в «Рейтинге готовности стран к внедрению автономного транспорта», согласно оценке Kept. Автоматизация логистики и грузоперевозок становится не просто трендом времени, а базовым элементом построения эффективной инфраструктуры для целых отраслей экономики.

Одним из ключевых пунктов развития транспортной отрасли России до 2030 г. является создание инфраструктуры для грузового беспилотного транспорта. Первым подобным проектом в мире стали «Беспилотные логистические коридоры» на магистрали М11 «Нева», нацеленной на создание бесшовной и автономной логистики между двумя мегаполисами. И если в 2023 г. речь шла о единичных экспериментальных рейсах «Камазов» с инженерным сопровождением, то уже в прошлом году они стали выполняться регулярно и по заданным маршрутам. Автономные грузовики уже сейчас движутся по трассам М4 «Дон» и М11 «Нева» в общем потоке и взаимодействуют с другими участниками движения. В текущем году ожидается, что автономные грузоперевозки свяжут Казань и Санкт-Петербург, охватив также трассу М12 «Восток» и Центральную кольцевую автодорогу. Все это говорит о том, что прямо сейчас в стране формируется новый тип транспортной сети – цифровой логистический коридор, в котором ключевым становится алгоритмическое управление движением, загрузкой и временем доставки. А это значит, что беспилотный транспорт – технология, которая уже активно используется на практике.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её