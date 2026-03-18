Зачет автоматам

Одним из ключевых пунктов развития транспортной отрасли России до 2030 г. является создание инфраструктуры для грузового беспилотного транспорта. Первым подобным проектом в мире стали «Беспилотные логистические коридоры» на магистрали М11 «Нева», нацеленной на создание бесшовной и автономной логистики между двумя мегаполисами. И если в 2023 г. речь шла о единичных экспериментальных рейсах «Камазов» с инженерным сопровождением, то уже в прошлом году они стали выполняться регулярно и по заданным маршрутам. Автономные грузовики уже сейчас движутся по трассам М4 «Дон» и М11 «Нева» в общем потоке и взаимодействуют с другими участниками движения. В текущем году ожидается, что автономные грузоперевозки свяжут Казань и Санкт-Петербург, охватив также трассу М12 «Восток» и Центральную кольцевую автодорогу. Все это говорит о том, что прямо сейчас в стране формируется новый тип транспортной сети – цифровой логистический коридор, в котором ключевым становится алгоритмическое управление движением, загрузкой и временем доставки. А это значит, что беспилотный транспорт – технология, которая уже активно используется на практике.