Неслучайные поступления

Неслучайные поступленияК чему приведет право ФНС контролировать переводы россиян
На этой неделе стало известно о новой инициативе Минфина по обелению экономики. Она, возможно, положит конец практике сдачи квартир в аренду «по-черному», когда арендодатель не платит никаких налогов с этого вида деятельности.
На правительственной комиссии в понедельник одобрили законопроект, который расширяет обмен данными между ФНС и Банком России. Если проще – ФНС сможет видеть поступающие на карту физлица незадекларированные доходы. Сейчас средства, полученные физлицами безвозмездно, полностью освобождены от налогообложения, и под это «маскируют» оплату услуг и товаров – так аргументируют авторы поправок необходимость изменений. А налоговые органы ограничены в запросах у банков выписок по счетам граждан – для этого нужны веские основания, например решение суда.
Правда, есть риск, что платежи за жилье такие арендодатели переведут полностью в наличный расчет. Но, во-первых, это неудобно – искать время для встречи, бегать в банкомат, а во-вторых, системное внесение денег на счет самому себе также может вызвать подозрение у регуляторов. К тому же и здесь власти поставили ловушку для нечестных и состоятельных рантье. Внесение наличных предлагают ограничить 1 млн руб. в месяц.
Федеральная налоговая служба, как и фискальные ведомства по всему миру, размышляет над способами обеления рынка аренды жилья, говорил в ноябре прошлого года в интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. В России частично решить проблему помогло появление самозанятости – арендодатели платят с таких доходов налог 4% (может быть, этот режим получит новый виток в связи с инициативой?). Еще одним инструментом борьбы с неуплатой налогов при сдаче жилья внаем могут стать данные от цифровых платформ, мягко намекал Егоров. ФНС также рассматривала и более демократичные подходы – например, ввести налоговые вычеты для арендаторов, чтобы те были заинтересованы в обелении таких платежей. Но времена такие, что уговаривать заплатить налог уже никто не будет. К тому же все инструменты у граждан есть.
Сочувствия к арендодателям, которые не платят налоги, у меня нет, учитывая совсем не бюджетный чек на жилье – по крайней мере, в Москве. Но люди опасаются, что инициатива может затронуть и частные переводы между друзьями, подарки от родственников и близких. Правда, здесь есть основания полагать, что власти не намерены следить за каждой нашей транзакцией. Во-первых, у налоговой и так много других дел. А во-вторых, подозрение должны вызвать именно системные транзакции и крупные суммы.
Интересно, кстати, как отнесется налоговая к частым переводам, например, между партнерами, не состоявшими в официальном браке. Быть может, новая инициатива еще и позволит укрепить семейные связи, увеличит число новых супружеских пар или отвадит мужей от общения с дамами сомнительной репутации?