Неслучайные поступления

Федеральная налоговая служба, как и фискальные ведомства по всему миру, размышляет над способами обеления рынка аренды жилья, говорил в ноябре прошлого года в интервью «Ведомостям» глава ФНС Даниил Егоров. В России частично решить проблему помогло появление самозанятости – арендодатели платят с таких доходов налог 4% (может быть, этот режим получит новый виток в связи с инициативой?). Еще одним инструментом борьбы с неуплатой налогов при сдаче жилья внаем могут стать данные от цифровых платформ, мягко намекал Егоров. ФНС также рассматривала и более демократичные подходы – например, ввести налоговые вычеты для арендаторов, чтобы те были заинтересованы в обелении таких платежей. Но времена такие, что уговаривать заплатить налог уже никто не будет. К тому же все инструменты у граждан есть.