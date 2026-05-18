Самолет в обмен на двигатель

Самолет в обмен на двигательЧего добился в Пекине президент США
16 мая министерство коммерции Китая прояснило вопрос о том, чего же добились в сфере экономики и торговли США и КНР во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Сам Трамп в своей обычной манере назвал итоги визита превосходными и среди прочего заявил о покупке авиакомпаниями КНР 200 авиалайнеров Boeing. Правда, никаких деталей этой сделки ни от кого не последовало, поэтому новость привела после ее объявления не к росту, а даже к падению акций американского авиастроительного гиганта.
Согласно разъяснениям министерства коммерции КНР, стороны продолжат переговоры по таможенным тарифам, создадут советы по торговле и инвестициям для урегулирования озабоченности каждой стороны – это до визита Трампа эксперты считали самым важным возможным его итогом. Также стороны устранят нетарифные барьеры и проблемы с доступом на рынки, касающиеся ряда сельскохозяйственных товаров. США обещают рассмотреть китайские озабоченности в отношении проблем с экспортом в Америку молочной продукции и даже выращенного на субстрате бонсая, а Китай, со своей стороны, будет активно продвигать решения, разрешающие импорт говядины и мяса птицы из определенных американских штатов.
Но ярче всего эти договоренности характеризует пункт не об обмене китайского бонсая на американские куриные ножки, а некое соглашение «относительно закупок Китаем самолетов у США, а также гарантий с американской стороны по поставкам авиационных двигателей и сопутствующих запчастей в Китай» (цитата по «Синьхуа»).
Китай довольно давно не закупал крупных партий самолетов Boeing, делая ставку на их конкурентов из Airbus, а также пытаясь наращивать производство своего лайнера С919 – аналога самых массовых пассажирских самолетов семейств А320 и Boeing 737. В этом многие видели и политический подтекст – мол, так КНР выражает свое недовольство действиями США. В свою очередь, администрация Трампа весной прошлого года затормозила поставки двигателя LEAP-1C для С919, что стало одной из главных причин провала программы его производства – вместо десятков в месяц их делают единицы.
И вот по итогам визита Трампа мы видим, что Китай идет навстречу США только в том случае, если получает в ответ не меньше, причем в чувствительной сфере.
В этом, видимо, и состоит «стратегическая стабильность» в отношениях с США, о которой как о новой идеологии отношений двух стран говорят в Пекине.