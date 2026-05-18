Больше, чем цифра

В атомном проекте основы цифровизации заложены десятки лет назад, когда само это понятие еще не то что не стало модным, а даже не появилось. Как и многие другие высокие технологии, прочно вошедшие в нашу жизнь, цифровые вычисления были порождены потребностями ядерного щита страны. Принятие Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний в 1996 г. побудило искать новые решения для расчета параметров ядерных взрывов. Это подтолкнуло к разработке цифровых аналогов взрывов на вычислительном оборудовании, а позже – к развитию суперкомпьютерных вычислений и цифровых двойников сложных объектов и процессов. Накопленный за 30 лет опыт позволил «Росатому» первому среди госкомпаний разработать единую цифровую стратегию.