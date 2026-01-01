«Елка будет украшена только снегом»: какими были фронтовые письма в Новый год

Нина, во-первых, разреши пожелать тебе в Новом, 1944 г., только всего наилучшего, ибо больше я ничего не могу сделать. Мои мечты, дорогая, об одном – встрече с тобой. Об этом сейчас мечтаю я. Ну а сейчас я решил написать тебе вот это новогоднее письмо. Понравится оно тебе или нет, я не знаю, но этим письмом я хочу выразить все наилучшие свои чувства, какие только могут быть сейчас у меня. Ну вот так и понимай это мое письмо.