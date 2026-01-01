«Елка будет украшена только снегом»: какими были фронтовые письма в Новый год

«Елка будет украшена только снегом»: какими были фронтовые письма в Новый годПоздравительные послания бойцов и их близких во время Великой Отечественной войны
«Ведомости» завершают серию публикаций, посвященную 80-летию окончания Великой Отечественной. В эти праздничные дни мы вместе с Музеем Победы хотим напомнить, как встречали Новый год на фронте и в тылу – там, куда защитников Родины забросила война. Письма солдат и их родных, преисполненные нежности к близким и веры в скорую победу, – в нашей подборке.
24 декабря 1942 г. 26-летний Виктор Шмелев отправил с фронта письмо матери и сестре Тоне, поздравив их с Новым годом и вспомнив семейную елку 1940 г. Мужчина, имевший за плечами опыт службы в пограничных войсках, с началом Великой Отечественной был мобилизован и уже в 1941 г. сражался в битве за Москву в составе 258‑го отдельного пулеметно‑артиллерийского батальона и стрелковых полков, где был ранен в ногу. После четырехмесячного лечения с марта 1942 г. и до конца войны он командовал минометным расчетом в 19‑м гвардейском стрелковом полку 8‑й гвардейской стрелковой дивизии. После демобилизации Шмелев работал в Министерстве легкой промышленности РСФСР, активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, состоя в совете ветеранов и выступая в школах. Он ушел из жизни 14 февраля 1982 г.
«С Новым годом, с новым счастьем, дорогие мама и Тоня!
Новогодний привет с фронта от вашего сына и брата.
Дорогие мои! Помните встречу Нового года в 1940 г.? Тогда все – Володя, мама, Тоня и я приложили максимум своего искусства на оформление елки, и она получилась приличной, хотя украшений на ней было немного.
В этом году елка у меня будет украшена только естественными украшениями – снегом. Кто знает, быть может, она спасет мне жизнь в трудную минуту боя. При любой обстановке я буду вспоминать вас и елку 1940 г. с надписью: «Какая ель, какая ель, Какие игрушечки на ней».
Еще немного усилий и мы разгромим фашистов. Тогда справим елку, которая будет символом грядущей счастливой жизни.
Мама! К тебе два слова.
Ты уже старушка, но дух у тебя молодой, свежий. И я думаю, что ты не будешь себя угнетать тяжелой мыслью о том, живы ли сыновья.
Живы и, бог даст, будем живы. Если есть возможность, пишем часто. Нет ее – жди, напишем.
Дорогая, любимая мамочка!
Крепко тебя целую.
Жди домой с победой.
Твой сын Виктор».
На почтовой карточке – письмо племянницы Лили Бенкиной к Владимиру Рождественскому: Лиля поздравляет дядю Володю с Новым 1944 г., желает ему встретить праздник как можно веселее и сбить больше самолетов, а главное – поскорее вернуться в Москву. В это время Рождественский, опытный офицер, уже прошел путь от командира взвода до начальника штаба, а с ноября 1942-го командовал 978‑м зенитным артиллерийским полком, где под его руководством было сбито 30 самолетов противника.
Рождественский участвовал в боях на Курской дуге, в контрнаступлении на Левобережной Украине, в форсировании Днепра, а после освобождения Киева стал начальником штаба 23‑й зенитной артиллерийской дивизии. Затем сражался в Тернопольской и Львовско‑Сандомирской операциях, а в июле 1944 г. был назначен помощником командира артиллерии 38‑й армии по ПВО, с которой завершил войну в Праге. После Рождественский окончил Академию Генштаба, занимал ответственные должности в Управлении боевой подготовки Советской армии и в ПВО, а в запас ушел лишь в 1969 г.
12 декабря 1943 г. 22‑летний танкист Михаил Балаганский отправил с фронта новогоднее письмо радистке Нине Релиной, с которой познакомился заочно через родственницу. За годы войны он написал подруге около 125 посланий, но встретиться влюбленным так и не довелось. В 1943-1945 гг. Балаганский служил старшим писарем в штабе 1‑й гвардейской танковой бригады, а затем комсоргом 400‑го гвардейского самоходного артиллерийского полка 8‑го гвардейского механизированного корпуса, участвуя в Курской битве, боях за освобождение Украины, форсировании Вислы в 1944 г. и сражениях на территории Германии. Весной 1945 г. мужчина погиб, сгорев в самоходной установке под Гдыней. После войны Нина Релина посвятила себя журналистике и прославилась как автор текста официального гимна Благовещенска. Она ушла из жизни в 2019 г.
«Здравствуй, Ниночка!
Нина, во-первых, разреши пожелать тебе в Новом, 1944 г., только всего наилучшего, ибо больше я ничего не могу сделать. Мои мечты, дорогая, об одном – встрече с тобой. Об этом сейчас мечтаю я. Ну а сейчас я решил написать тебе вот это новогоднее письмо. Понравится оно тебе или нет, я не знаю, но этим письмом я хочу выразить все наилучшие свои чувства, какие только могут быть сейчас у меня. Ну вот так и понимай это мое письмо.
Знаешь, Нинок, я сейчас нахожусь в дороге. Куда я еду, ты должна знать: я тебе писал с дороги.
Вот, дорогая, приближается Новый год, это будет уже третий Новый год, который мне придется проводить в условиях войны. Конечно, если будет все в порядке, а то ведь еще до Нового года далеко и много может быть разных случаев, а тем более в настоящий момент.
Эх, Нинка, что есть сейчас наша жизнь? Понимаешь, ты однажды писала мне, что время, которое ты сейчас проживаешь, считаешь вырванным из твоей жизни. Вот точно так и я. Ну ладно, дорогая, не хочу портить твоего новогоднего настроения, а когда – либо напишу еще. В ответ же, дорогая, я хочу получить от тебя новогодний стих. Да, милок, твое стихотворение «Ночь перед боем» мне очень понравилось. Вообще мне нравятся все твои стихи.
Ну, милая, разреши передать тебе и твоим подругам новогодний привет и пожелать всего наилучшего. А тебя крепко, крепко целую. Ну, в общем, ты представляешь сама. Михаил.
12 декабря 1943 г. 0.15 минут. Ложусь отдыхать».
На почтовой карточке сохранилось фронтовое письмо Евгения Липатова к матери, Екатерине Константиновне, отправленное 26 декабря 1941 г. Сын поздравляет ее с Новым годом, шлет большой привет и желает новых, еще больших побед над врагом.
Евгений Липатов родился в 1898 г. в Воронежской области. До призыва работал секретарем сельсовета, имея за плечами всего четыре класса образования. 12 ноября 1941 г. он был мобилизован Богучарским районным военным комиссариатом и направлен в 33‑ю отдельную роту Правительственной связи 13‑го отдельного полка НКВД 1‑го Прибалтийского фронта, где в декабре того же года принял присягу. За годы войны Липатов прошел Южный фронт, 1‑й и 2‑й Прибалтийские фронты, а также 2‑й Дальневосточный фронт, проявив стойкость и верность долгу. После Победы он вернулся к мирному труду и работал в шахтах.
На почтовой открытке – письмо курсанта Игоря Малашкевича к Галине Анцыферовой: он поздравляет ее с наступающим Новым годом, просит прислать фотокарточку и передает привет родным. Призванный в Красную Армию в 1943 г., Малашкевич служил младшим лейтенантом – командиром пулеметного взвода, но в октябре 1944 г. был тяжело ранен в бою под городом Ширвиндт и после лечения уволен из РККА по состоянию здоровья, будучи награжденным медалями «За победу над Германией» и Жукова, а также юбилейным орденом Отечественной войны I степени.
Галина Анцыферова, будучи 15-летней школьницей, помогала рыть окопы на подступах к Москве, убирала картофель в подмосковной деревне и шила игрушки для детей, а в 1944 г. поступила в МАРХИ. После войны Игорь остался жить и работать в Москве, а Галина, окончив институт, трудилась в Архитектурном бюро Минсредмаша, проектируя санатории и пансионаты, и прожила в столице до своей смерти в 2015 г.
Николай Слоневский отправил это письмо к сыну Коле 29 декабря 1943 г.: отец поздравляет малыша с наступающим Новым годом. Слоневский до войны окончил художественный институт и работал художником‑оформителем, в том числе над павильонами ВДНХ, но уже в июне 1941 г. 32-летний мужчина был призван в РККА и назначен адъютантом командира 245‑й стрелковой дивизии, с которой попал в окружение под Москвой, был ранен, но сумел выйти.
В ходе войны Слоневский служил при разных военачальниках – от командира дивизии до маршалов Василевского и Тимошенко, прошел путь от адъютанта до помощника начальника оперативного отдела, участвовал в освобождении Чехословакии, Венгрии и Польши, а в мае 1945 г. в составе сводного полка 4‑го Украинского фронта участвовал в Параде Победы в Москве. После вернулся к художественной деятельности: работал в панораме «Бородинская битва», с 1950 по 1954 г. возглавлял Музей им. Пушкина, затем трудился в издательстве и художественном фонде, преподавал в детской художественной школе. В свободное время он писал акварели – пейзажи и натюрморты.