Россия сохранила позиции в индексе свободы слова «Репортеров без границ»

«Если говорить о “продолжении давления” — это конечно про РБК, “двойную сплошную”, которую уже никто не хочет скрывать»

В 2017 г. Россия сохранила 148-е место из 180 в индексе свободы слова, составленном организацией «Репортеры без границ». Годом ранее Россия улучшила свою позицию в рэнкинге на четыре строчки. Комментируя ситуацию в России, составители индекса отмечают пропаганду, которую распространяют телеканалы, давление на качественную журналистику и реальные сроки блогерам за деятельность в соцсетях.

Давление на независимые СМИ устойчиво повышалось с момента возвращения в Кремль Владимира Путина в 2012 г., пишут «Репортеры без границ», отмечая «драконовские законы» и блокировки вебсайтов. «Ведущие независимые СМИ либо были взяты под контроль, либо выдавлены и фактически перестали существовать. Пока телеканалы продолжают заливать аудиторию пропагандой, климат становится все более давящим для тех, кто пытается продолжать заниматься качественной журналистикой или ставит под вопрос новые патриотические и неоконсервативные ценности», - говорится в комментарии организации. Там также упоминается, что ведущие правозащитные НКО в стране были объявлены «иностранными агентами» и что тяжелая атмосфера на общегосударственном уровне воодушевляет влиятельных региональных чиновников еще сильнее давить на тех, кто критикует их в СМИ.

Лидеры рейтинга свободы СМИ - это Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Нидерланды. В топ-10 также вошли Коста-Рика, Швейцария, Ямайка, Бельгия и Исландия. Замыкают рейтинг Китай, Сирия, Туркменистан, Эритрея и КНДР. Германия на 16-й строчке, Франция - на 39-й, Великобритания - на 40-й, США - на 43-й.

Чуть лучше, чем в России, ситуация обстоит в Малайзии, Южном Судане, Бангладеш и Мексике. Из бывших советских республик ниже в индексе расположены Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и упомянутый уже Туркменистан.

Характеризуя рэнкинг в целом, «Репортеры без границ» отмечают увеличение количества стран, где ситуация для СМИ оценивается как тяжелая, и что нарушения свободы прессы все реже остаются прерогативой диктаторов и авторитарных режимов. Демократические режимы также начинают наступать на свободу слова, делая отвратительные заявления, вводя «драконовские законы», допуская конфликты интересов и даже применение физического насилия.

Годом ранее «Репортеры без границ» констатировали ухудшение положения со свободой СМИ во всем мире за предшествующие три года и отмечали, что свободе слова угрожают авторитарные режимы, вооруженные конфликты, пропагандистские кампании и попытки навязать определенную идеологию, в том числе религиозную, и скрыть ухудшение в экономической ситуации.

Комментируя ситуацию в России, пресс-секретарь Независимого профсоюза журналистов и работников СМИ Александрина Елагина сказала «Коммерсанту», , что прошлый год для российских журналистов был «обычным» и включал обыски, задержания и избиения. «Если говорить о “продолжении давления” — это конечно про РБК, “двойную сплошную”, которую уже никто не хочет скрывать: все знают — нельзя писать о Путине, его семье, его близком окружении и желательно еще РПЦ не трогать. Суды Сечина — это просто что-то невероятное. Тут и РБК, и “Новая газета”, и удивительные судебные решения по этим спорам», — отметила она и добавила, что проблема не только в давлении со стороны государства: часто журналисты сами отказываются бороться за свои права, особенно такая ситуация характерна для регионов.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что уровень свободы СМИ министерство «абсолютно устраивает». «Мы давным-давно не обращаем внимания на ту галиматью, которую пишет эта никому не известная организация», - напомнил чиновник.