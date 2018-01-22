Сулейман Керимов должен вернуться в Ниццу в понедельник

22 января истекает срок возвращения сенатора Сулеймана Керимова во Францию Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня, в понедельник 22 января, истекает срок возвращения сенатора Сулеймана Керимова во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. «Дедлайн, когда он должен вернуться в Ниццу, – понедельник», – цитирует Nice-Matin прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. Это подтверждает «Ведомостям» источник в окружении Керимова: «до конца дня он вернется во Францию». Прошедшие выходные стали первыми, которые Керимов провел в России с момента задержания в аэропорту Ниццы в конце ноября.

О том, что российский сенатор и миллиардер получил специальное разрешение на три дня покинуть территорию Франции, стало известно 19 января. «Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию для того, чтобы навестить серьезно больного родственника – брата или сводного брата», – говорилось в заявлении Жан-Мишеля Претра.

Представители прокуратуры и министерства юстиции Франции в течение дня не ответили на запрос «Ведомостей».

Где Керимов провел трое суток, неизвестно. Кроме визита к родственникам он успел встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сегодня сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Во время встречи со спикером Керимов сообщил, что не собирается скрываться от французского правосудия. «Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», – цитируются слова сенатора в сообщении.

Французская полиция задержала Керимова в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. При задержании у Керимова не было при себе дипломатического паспорта, суд запретил ему покидать департамент Приморские Альпы. 5 декабря издание 20minutes сообщило со ссылкой на Претра, что Керимова также подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

По словам прокурора, денежные средства «пересекли границу Франции подпольно» и предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб. «Речь идет не только о наличных деньгах: часть средств была переведена с одного счета на другой», – говорил он. По словам Претра, часть денег ввезли во Францию в чемоданах. «Они (деньги) шли на покупку недвижимости, причем официальная стоимость этих операций оказывалась смехотворно низкой по сравнению с реальными суммами сделок», – отмечал прокурор.

Изначально Керимов был отпущен на свободу под залог в размере 5 млн евро. В декабре суд увеличил сумму залога до 40 млн евро.