Чего ждать от нового правительства

В целом состав этого правительства не хуже и не лучше прежнего Евгений Разумный / Ведомости

18 мая Владимир Путин сформировал новое правительство. В нем пять новых вице-премьеров и девять новых министров. Эксперты считают, что в обновленном кабинете представлены все основные группы влияния, но вес некоторых, например группы Сергея Шойгу, уменьшился.

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:

Новые министры строительства и природных ресурсов Владимир Якушев (бывший губернатор Тюменской области) и Дмитрий Кобылкин (бывший губернатор Ямало-Ненецкого округа) входят в пятерку самых сильных губернаторов страны – и по управленческим, и по человеческим качествам. Оба достаточно давно работают. Я бы не переживал ни за Ямал, ни за Тюменскую область – и тот и другой выстроили в своих регионах работоспособную систему. За министерства я бы тоже не переживал, потому что и с точки зрения человеческой порядочности, и с точки зрения профессионализма и Якушев, и Кобылкин заслуживают самых высоких оценок.

Исторически Якушев считается близким к мэру Москвы Сергею Собянину, а Кобылкин – к бизнесмену Геннадию Тимченко, хотя Кобылкин ухитрялся выстраивать хорошие отношения со всеми крупными игроками, присутствующими на Ямале. Он был в хороших отношениях и с предправления «Роснефти» Игорем Сечиным, и с братьями Ротенбергами, и с «Газпромом».

Назначение бывшего руководителя ФАНО Михаила Котюкова министром высшего образования и науки – это продолжение прежней линии, которая ассоциируется с братьями Ковальчуками.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев – это личное назначение президента Владимира Путина. Он близок к Виктору Золотову – директору Росгвардии и бывшему начальнику Службы безопасности президента. Но тут есть интересный момент: сообщалось, что Зиничев рассматривался как один из претендентов на пост директора ФСБ. Поэтому интересно скорее не то, что Зиничев назначен на место Владимира Пучкова, а то, что он не назначен в ФСБ.

Бывший амурский губернатор Александр Козлов на посту министра Минвостокразвития – это абсолютно комфортный кандидат для вице-премьера Юрия Трутнева. Ни для кого не секрет, что отношения Трутнева и бывшего министра Александра Галушки не были безоблачными. Можно говорить, что аппаратный вес Трутнева вырос.

Сохранившие свои посты Денис Мантуров, Александр Новак и Максим Орешкин (а также Антон Силуанов, который получил повышение до первого вице-премьера) – это три министра, которые постоянно работали в прямом контакте лично с Путиным и которые решают стратегические задачи. Новак, по сути дела, спецпредставитель по целому ряду международных проектов, Мантуров – это вся промышленная политика и группа гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, а Орешкин – человек, который дает «второе мнение». Хотя, конечно, статус Орешкина ослаб по сравнению с тем, что было ранее. Это произошло за счет резкого усиления Минфина. Если раньше Минэкономразвития и Минфин были двумя конкурирующими структурами, то понятно, что сейчас Минфин подомнет под себя конкурента.

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики:

Самое интересное в назначениях – это смена губернаторов Тюменской области и Ямала, потому что и Владимир Якушев, и Дмитрий Кобылкин – губернаторы-тяжеловесы. Назначение Якушева на Минстрой означает, что многие структурные городские проекты Москвы будут поддерживаться. Для Кобылкина Минприроды – понятное ведомство. У него давние отношения и выстроенные коммуникации с крупнейшими недропользователями. Ямал является базовым регионом и для «Газпрома», и для «Новатэка», «Роснефть» там также представлена. И Якушева, и Кобылкина многократно называли кандидатами на федеральные должности, однако все равно большой вопрос, можно ли сейчас чего-то добиться на тех постах, что они получили. В любом случае назначение новых губернаторов и на Тюменскую область, и на Ямал будет важным вопросом балансов в федеральной элите. Главный вопрос – сможет ли мэр Москвы Сергей Собянин сохранить контроль над Тюменью и кто получит контроль над Ямалом, поскольку Кобылкин во многом был самостоятельной величиной. Что касается Амурской области, то у Александра Козлова там были большие проблемы, поэтому для региона его уход, скорее, хорошая новость.

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:

Состав правительства обновился, но в целом можно говорить о достаточно высокой преемственности и стабильности. Это касается и так называемого президентского блока – МВД, МИД, Минобороны. Замена здесь, по сути, только в МЧС, но это было ожидаемо и министерство опять же возглавил личный выдвиженец Путина.

Сохранили свои позиции, по крайней мере на время, и социальные министры. Ясно, что Татьяна Голикова должна войти в курс дела и готовить важные реформы, ту же пенсионную. Поэтому здесь пока не время менять все кадры.

Важный момент – переход в правительство сразу трех губернаторов. Это показывает для элит «кадровые лифты». Многие нынешние «молодые технократы» будут ожидать возвращения в центр и в правительство на следующем цикле кадровых ротаций ближе к 2024 г.

Еще один важный для этого правительства момент – практически все вице-премьеры имеют прямой выход на президента. Это означает, что Путин будет достаточно плотно модерировать и контролировать работу правительства по ключевым для него направлениям «стратегии прорыва».

Виталий Иванов, политолог:

Кобылкин и Якушев очень давно ждали повышения. Объективно они входили в число лучших губернаторов. Козлов – не входил, но и министерство у него «сувенирное». Уход министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова был предопределен уходом вице-премьера Александра Хлопонина. Один всегда был приложением к другому – тут все понятно. В целом новое правительство более молодое и более мобильное.

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Николай Петров, профессор Высшей школы экономики:

Стоит подождать назначения в администрации президента, чтобы понять, насколько пакетны нынешние назначения, например, что будет с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым (его сын Дмитрий Патрушев назначен министром сельского хозяйства. – «Ведомости»). Что касается Зиничева, то можно не исключать в дальнейшем и более высокого его назначения. Происходит вывод серьезных кусков из-под «империи» Сергея Шойгу, посмотрим, что будет с Московской областью.

В целом состав этого правительства не хуже и не лучше прежнего. Но мы не видим команды, не видим, что вице-премьеры получили возможность влиять, тем более формировать руководство министерств и ведомств, которые они будут курировать. Это затянувшийся дебют, когда по составу правительства невозможно сказать, какие действия оно будет предпринимать, кроме того, что оно, видимо, не будет само вырабатывать решений, а будет реализовывать стратегию, которую получит извне. Та структура правительства, которую мы видим, располагает к продолжению работы кабинета как совета директоров, где каждый министр представляет какие-то позиции и кланы, а не работу единой команды, которая будет реализовывать в достаточно сложных условиях серьезные стратегические задачи.

Есть коллективный экономический царь в виде Силуанова и Орешкина в правительстве, а также председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и помощника президента Андрея Белоусова. На уровне этих людей, а также на уровне экономического совета и совета по приоритетным проектам и будут приниматься стратегические решения. Хотя как раз экономический блок выглядит как наиболее внутренне цельный и связный. С другой стороны, люди, которые туда пришли, – и Силуанов, и Голикова, и отчасти Кудрин – хорошо себя зарекомендовали как финансисты и контролеры, но это другие функции, нежели обеспечение экономического развития. Так что этот блок может эффективно работать на проведение частичных либерально-экономических реформ и на обеспечение режима экономии в случае закрытия страны и движения в сторону конфронтации с Западом.

Андрей Колядин, политолог:

Считаю, что новое правительство будет не политическим, а техническим – у него есть задача, которую оно должно выполнить, есть стратагема в качестве майского указа президента. Поэтому новым вице-премьерам и министрам не нужно быть публичными лидерами, им нужно быть хорошими менеджерами, знающими, как работать на государственном управлении и быть понятными для премьера и президента. Поэтому высший эшелон – это за редчайшим исключением люди, которые работали в прежнем правительстве или в прежних правительствах. Новые вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов хотя и не были министрами, но это люди, которые были внутри правительства, их все знают, и их знают и Медведев, и Путин.

То же свойственно и министрам – большая часть из них либо остались прежними, либо это выходцы изнутри этой системы.

Но есть три новые персоны, которые пришли совсем со стороны. Это, например, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий, который возглавит сельское хозяйство. Думаю, здесь сыграло роль то, что его знают и ему доверяют и премьер, и президент, и считают его профессиональным и способным выполнить поставленные задачи. Что касается Кобылкина и Якушева – это настоящая находка. Считаю, что не случайно они постоянно на протяжении многих лет были на первых строчках рейтингов губернаторов России, соревнуясь между собой, кто из них первый. Оба, бесспорно, справятся со своей новой работой и покажут серьезный результат.

Вроде бы в техническом правительстве можно назначить кого угодно, любого профессионала. Но исходя из того, что среда высшего чиновничества состоит еще и из интриг (борьбы за ресурсы, за финансы, за выход на первых лиц и другие возможности), в нынешнем правительстве все друг друга знают, давно уже все ниточки сплелись, каждый понимает свое место под солнцем. И, думаю, те 60–80% усилий, которые могли бы уходить на непроизводственную деятельность, будут уходить именно на реализацию указа президента, что повысит эффективность этого правительства.

Что касается экономического и технологического рывка, обещанного президентом, думаю, это их задача. Под нее собирались все министры и вице-премьеры. Они обязаны это сделать, у них нет другого выхода.

Новое правительство Медведева