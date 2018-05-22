В Киеве заклеили логотипы «Газпрома» на рекламе финала Лиги чемпионов

Городская администрация договорилась с UEFA, что упоминания российской компании не будет

«Газпром» – один из восьми официальных спонсоров UEFA NurPhoto via Getty Images

В Киеве начали заклеивать логотипы «Газпрома» на рекламе финала Лиги чемпионов UEFA. Соответствующие фотографии выложил главный представитель киевской городской администрации по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко на своей странице в Facebook. На снимках видно, как на одном из рекламных модулей логотип «Газпрома» заклеен черной лентой, а на другом – скрыт синей заплаткой.

По словам Мирошниченко, киевская администрация договорилась с UEFA о демонтаже рекламы с упоминанием «Газпрома». Уже сейчас делают новое оформление, поясняет Мирошниченко.

«Газпром» – один из восьми официальных спонсоров Лиги чемпионов UEFA. Российский газовый холдинг спонсирует футбольный турнир с сезона 2012 г. Недавно «Газпром» продлил сотрудничество до 2021 г. Финал UEFA 2017/18 г. пройдет в Киеве 26 мая.

На прошлой неделе Мирошниченко сообщал, что в день Лиги чемпионов UEFA на улицах Киева не будет рекламы «Газпрома». Несмотря на эти заявления, баннеры с рекламой «Газпрома» все же появились на улицах Киева, сообщал телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Украинские новости». Почему так получилось – издание не уточнило. «Такое проявление «Газпрома» стало неожиданностью не только для нас, но и для функционеров UEFA. Просто кто-то где-то по-разному воспринял имеющиеся договоренности. Но все будет хорошо», – написал Мирошниченко.

В «Газпроме» подтверждали, что компания не будет представлена на уличной рекламе в Киеве в день финала и накануне Лиги чемпионов. Уличная реклама «не добавляет ценности бренду», говорил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он добавлял, что реклама компании останется в телетрансляции. Логотип «Газпрома» как спонсора Лиги чемпионов обычно представлен в ТВ-трансляции на рекламных щитах на поле, также реклама российской монополии появляется до матча, в перерыве и после игры.

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