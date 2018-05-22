Кудрин назначен руководителем Счетной палаты

Кудрин на пленарном заседании сообщил, что в ближайшее время выйдет из большинства фондов и общественных организаций, в которых состоит Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы на заседании во вторник утвердили назначение Алексея Кудрина председателем Счетной палаты. Кандидатуру бывшего министра финансов внес президент Владимир Путин. Прошлый руководитель ведомства – Татьяна Голикова была назначена вице-премьером.

Кудрин на пленарном заседании Госдумы сообщил, что в ближайшее время выйдет из большинства фондов и общественных организаций, в которых состоит. «Возможно, останусь в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научной деятельностью», – уточнил он. По его словам, он уже вышел из органов управления собственного фонда, в который входит Комитет гражданских инициатив. Ранее Кудрин вышел из наблюдательного совета Московской биржи и отказался от избрания в наблюдательный совет Сбербанка.

Депутат от фракции КПРФ Юрий Синельщиков спросил у Кудрина, не собирается ли он делать из Счетной палаты второе правительство. В ответ на это Кудрин заметил, что Счетная палата делает заключение по федеральному бюджету и проводит независимый аудит правительства. «Таким образом мы видим свое участие, а не подмену, конечно, правительства», – сказал он.

Основными целями работы в Счетной палате Кудрин называл борьбу с коррупцией, увязку бюджета со стратегическими целями развития России, совершенствование методов контроля, а также повышение открытости процесса формирования бюджета и реализации национальных целей. «Вопрос не только в том, потрачены ли деньги в соответствии с процедурами, но и в том, приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям в жизни граждан страны», – заявил Кудрин. По его мнению, Счетная палата должна открыто и непрерывно информировать общество об этом.

Кудрин не работал в органах власти с осени 2011 г., когда президент Дмитрий Медведев снял его с должности министра финансов и вице-премьера. В начале мая, перед формированием нового правительства, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Кудрин может получить высокий пост в администрации президента и заняться налаживанием экономических связей с Европой и США. Но в случае такого назначения влияние Кудрина было бы ограниченным, писало агентство: чтобы создать противовес либеральной и реформаторской политике Кудрина, Путин может назначить своего экономического помощника Андрея Белоусова вице-премьером. Однако в итоге последний в правительство не перешел. Значит, и приход Кудрина в администрацию теперь невозможен, пояснял «Ведомостям» собеседник в администрации президента.

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