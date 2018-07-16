Чиновника Росавиации арестовали по подозрению в получении взятки

I Fly

Мещанский суд Москвы арестовал замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК. Представитель суда подтвердил «Ведомостям» информацию, что по просьбе следствия арестован чиновник Росавиации, занимающий такую должность. «Его подозревают по ст. 290 (получение взятки)», – сказал он. Имя арестованного он не уточнил.

В списке сотрудников управления регулирования перевозок на сайте Росавиации Малышев на момент публикации не значился. В картотеке Мещанского суда есть информация об аресте Ю. А. Малышева (фамилия и инициалы совпадают с фамилией и инициалами замначальника управления Росавиации) по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Арестованному грозит штраф до 5 млн руб., а также лишение свободы на срок до 15 лет.

«Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов», – сказал «Ведомостям» представитель Росавиации. Ведомство передало следствию все необходимые материалы, отметил он.

Управление регулирования перевозок Росавиации занимается взаимодействием с авиакомпаниями. В пятницу, 13 июля, стало известно об аресте гендиректора российской чартерной авиакомпании I Fly Евгения Филатова. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), ему грозят штраф до 4 млн руб. и лишение свободы до 15 лет.

«Об уголовном деле мы узнали буквально на днях, но с чем оно связано, точно пока не известно», – говорил в пятницу «Ведомостям» совладелец I Fly, коммерческий директор туроператора Tez Tour Александр Буртин. По его словам, предположительно это связано «с какими-то старыми эпизодами, еще до назначения Филатова гендиректором I Fly. Филатов возглавил авиакомпанию в июле 2016 г.

По словам Буртина, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, Филатов был в отпуске. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначили Максима Гриненко, говорил «Ведомостям» менеджер I Fly. Решение о смене гендиректора будет принято позже и зависит от развития ситуации, пояснял Буртин.

I Fly занимается чартерными перевозками, в том числе перевозит туристов Tez Tour. В январе – мае этого года компания перевезла около 300 000 пассажиров (17-е место в России), по данным Росавиации. Компания располагает шестью самолетами Airbus 330, тремя лайнерами A319 и одним Boeing 757. Авиакомпания на 25% принадлежит Буртину, на 66% – его сыну Ивану Буртину через ООО «Галактика м». С марта 2018 г. 9% компании в собственности у китайского туроператора Joy Tour Global.