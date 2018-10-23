Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Воспитателям указ не писан

Воспитатели детсадов не дождались исполнения майских указов Путина

Большинство из них считают, что их зарплаты ниже, чем у школьных учителей
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По итогам первого полугодия 2018 г. средняя зарплата воспитателей детских садов составляет 88,5% от средней зарплаты в сфере общего образования против 94,3% в 2014 г., говорится в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы в сфере образования», с которым ознакомились «Ведомости». По словам некоторых педагогов, их зарплата по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 20–30%, 70% воспитателей считают, что их зарплаты ниже, чем у школьных учителей. Президент в майских указах 2012 г. поручал довести зарплату воспитателей до средней зарплаты в сфере общего образования в каждом регионе к 2013 г.

В опросе приняли участие 1200 воспитателей из 78 регионов. Более 85% из них трудятся сверхурочно, что на 10 п. п. больше, чем в 2017 г. Половина опрошенных, чтобы получить премию, вынуждены заниматься работой, которая не входит в их должностные обязанности, в том числе уборкой, кроме того, им приходится за свой счет приобретать игрушки и канцтовары. Воспитатели по-прежнему часто оборудуют группы за свой счет: 58% делают это постоянно, 37% – периодически.

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