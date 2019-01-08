Прокуратура в США предъявила обвинение адвокату Наталье Весельницкой

Dmitry Serebryakov / AP

В США российскому адвокату Наталье Весельницкой предъявили обвинение в воспрепятствовании расследованию дела об отмывании денег компанией Prevezon Holdings, сообщается на сайте американского минюста.

Согласно обвинительному заключению, Весельницкая во время рассмотрения в США иска к Prevezon Holdings представила заведомо ложные результаты расследования, якобы проведенного российскими властями и оправдывающего ответчика. Она состояла в команде защиты и скрыла от суда, что «в кооперации с высокопоставленным российским прокурором» участвовала в подготовке этого документа, сообщил минюст США.

По этому обвинению Весельницкой грозит в США до 10 лет тюрьмы.

Дело Prevezon Holdings

Рассмотрение дела Prevezon началось в сентябре 2013 г. в Южном окружном суде Нью-Йорка. Это было первое дело по «закону Магнитского», названному в честь российского юриста Сергея Магнитского. Он утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета России около 5,4 млрд руб. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Юрист был арестован и скончался в «Матросской Тишине» 16 ноября 2009 г.

Минюст США считал, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были незаконным путем выведены через структуры, аффилированные с Prevezon, в том числе путем покупки недвижимости в Нью-Йорке в 2009–2013 гг.

В мае 2017 г. Prevezon Holdings, владельцем которой на тот момент был россиянин Денис Кацыв (сын вице-президента РЖД Петра Кацыва), заключила с властями США соглашение. Компания согласилась выплатить США $5,9 млн штрафа без признания вины. Эта сумма составляет менее 3% от той, что изначально запросили власти США. По условиям сделки правительство признало, что кипрская компания не входила в состав преступной группы по отмыванию денег в России. После заключения соглашения власти США также сняли арест со счетов Prevezon.

Встреча в Трамп-тауэр

Весельницкая известна как одна из участниц встречи с сыном Дональда Трампа, которая состоялась в Трамп-тауэре в июне 2016 г., за несколько месяцев до победы Трампа на выборах президента США. На встрече также присутствовали советник и зять Трампа-старшего – Джаред Кушнер и руководитель избирательного штаба нынешнего президента Пол Манафорт.

Эта встреча – одна из ключевых зацепок расследования предполагаемого «российского вмешательства» в ход предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер, ранее отмечал телеканал CNN. The New York Times писала, что Трампу-младшему через посредников предложили встретиться с Весельницкой, у которой якобы был компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон. По утверждению Трампа-младшего, на встрече обсуждалась проблема с запретом усыновления в США российских сирот, речь о получении компромата на Клинтон не шла. По его словам, Трамп-старший об этой встрече не знал.

В апреле 2018 г. Весельницкая дала в закрытом режиме показания следователям комиссии сената США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. «Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США», – пояснила она. Следователей также интересовали «аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась, относительно связей между людьми, которые стояли за "досье Трампа", и командой Уильяма Браудера», утверждала она, отмечая, что «охотно делилась» этой информацией.

Весельницкая утверждала, что не встречалась и не имела контактов с людьми из окружения Трампа. «У меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов – Дональдом Трампом-младшим», – говорила она. Эта встреча была частной и не имела никакого отношения к президентским выборам, подчеркивала адвокат.

Сам Дональд Трамп неоднократно отрицал, что Россия каким-либо образом помогала на выборах. По его словам, у него нет ни активов, ни деловых интересов, ни связей в России.