Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Лондон застрял в ЕС

Мэй готовится к очередному провалу в парламенте из-за Brexit

Отрицательное решение по итогам голосования представляется неизбежным

Во вторник в британской палате общин состоится второе голосование по соглашению о выходе страны из Евросоюза (Brexit), разработанному правительством Терезы Мэй и одобренному всеми членами ЕС в ноябре прошлого года. Предыдущее голосование 15 января стало самым большим провалом британского правительства за всю современную историю Великобритании: против него проголосовали 432 депутата, за – только 202, напоминает агентство Reuters. После этого Мэй пыталась согласовать с Брюсселем изменения по самым спорным условиям соглашения, но серьезных уступок ей добиться не удалось.

Британские министры ожидают, что сделка вновь не сможет получить одобрения в парламенте, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники. Советники Мэй полагают, что в этот раз парламентарии отклонят сделку с перевесом менее чем в 60 голосов – и в этом случае есть шанс, что документ будет принят после третьего голосования. Но некоторые члены правительства опасаются, что премьер проиграет голосование с перевесом в 100 голосов.

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