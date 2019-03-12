Парламент повторно отклонил проект выхода Великобритании из ЕС

Теперь 13 марта пройдет голосование о том, выходить ли из ЕС без сделки

Frank Augstein / AP

Британский парламент повторно отклонил соглашение о выходе страны из Евросоюза (Brexit), подготовленное правительством Терезы Мэй и одобренное членами ЕС в ноябре 2018 г. Против проголосовал 391 депутат, за – 242 парламентария.

Теперь вечером в среду, 13 марта, состоится голосование о том, выходить ли Великобритании из ЕС без сделки. Если и это предложение будет отклонено, тогда 14 марта депутаты проголосуют по вопросу о продлении срока Brexit.

Предыдущее голосование прошло 15 января 2019 г. и было самым большим провалом британского правительства за всю современную историю Великобритании: против сделки проголосовали 432 депутата, за – только 202, напоминает агентство Reuters. После этого Мэй пыталась согласовать с Брюсселем изменения по самым спорным условиям соглашения, но серьезных уступок ей добиться не удалось.

О чем Мэй договорилась с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последний момент смогла договориться с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером о некоторых уступках в соглашении о Brexit. Они касаются главного спорного вопроса о предотвращении возникновения жесткой границы между Ирландией, которая входит в Евросоюз, и Северной Ирландией. Изменения призваны дать гарантии, что Великобритания не окажется втянута в таможенный союз с ЕС после выхода из блока, если стороны не смогут заключить торговое соглашение. Поначалу это вселило в инвесторов надежду, что во вторник парламент одобрит предлагаемое Мэй соглашение.

Мэй на переговорах с Юнкером договорилась о трех изменениях в соглашении, против которого парламент проголосовал в январе, пишет Financial Times. Во-первых, стороны согласились, чтобы у Великобритании было право требовать независимого арбитража, если она считает, что ЕС недобросовестно ведет торговые переговоры, и в таком случае она могла бы выйти из этого соглашения. Во-вторых, стороны обещали постараться заключить торговое соглашение к декабрю 2020 г. Третий пункт, на который сначала не соглашался Юнкер, гласит о том, что ничто не может помешать Великобритании выйти из этого соглашения в одностороннем порядке.

Как заявили на пресс-конференции Мэй и Юнкер, это должно дать «значительные правовые гарантии». При этом Юнкер добавил, что ЕС больше не пойдет на дополнительные уступки: «Либо такая сделка, либо Brexit вообще может не быть».

Мнение британских политиков

Однако во вторник в адресованном Мэй открытом письме генеральный прокурор Джеффри Кокс предупредил, что хоть новые договоренности и «снижают риск того, что Великобритания на неопределенный срок и против своей воли окажется» в таможенном союзе с ЕС, правовой риск остается. Как утверждает Кокс, у сторон остаются неразрешимые противоречия, а у Великобритании не будет «никаких международно-правовых средств для выхода» из этого соглашения.

До своего назначения на пост генпрокурора в прошлом году Кокс был мало известен в политических кругах, но стал влиятельной фигурой в процессе Brexit, отмечает FT. Перед голосованием о предыдущем соглашении Мэй в январе он тоже предупреждал о риске, что Великобритания не сможет выйти из таможенного союза с ЕС. В интервью газете Mail в начале марта Кокс предупредил, что не станет менять свое мнение на удобное для правительства: «Я являюсь юристом уже 36 лет, а политиком – несколько месяцев. Моя профессиональная репутация для меня дороже репутации политика».

Кроме того, European Research Group, в которую входят многие сторонники Brexit из Консервативной партии и один из лидеров Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Найджел Доддс, тоже посоветовала проголосовать против соглашения Мэй, внимательно изучив мнение Кокса. Без поддержки парламентариев из этих двух партий шансы Мэй на успех резко снизились, пишет The Wall Street Journal. В своем заявлении Демократическая юнионистская партия отметила, что считает достигнутый Мэй прогресс на переговорах с Брюсселем недостаточным.

Надежды инвесторов

Курс фунта стерлингов вырос в дни перед голосованием на ожиданиях, что власти тем или иным образом не допустят «жесткого Brexit». В понедельник он даже подскочил после того, как Мэй сообщила о прорыве в переговорах, который бы позволил парламентариям одобрить ее сделку, которую председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «последним рывком к финишной линии». Вечером в Нью-Йорке за фунт давали $1,3288.

Однако курс рухнул во вторник днем на 1% до $1,302 сразу после публикации отчета генерального прокурора Джеффри Кокса. Новая договоренность Мэй с Брюсселем о границе между Северной Ирландией и Ирландской республикой все равно может оставить Соединенное Королевство в таможенном союзе на неопределенный срок, пришел к выводу прокурор.

«Дорогие парламентарии, будьте благоразумны и одобрите сегодня сделку, – написала накануне голосования Антье Префке, валютный аналитик Commerzbank. – Это, без сомнения, наилучший вариант для всех сторон. А фунт стерлингов сможет вздохнуть с облегчением».