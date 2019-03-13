ФСБ подала иск к «Новой газете»

Максим Стулов / Ведомости

Иск к «Новой газете» и ее корреспонденту Ивану Жилину со стороны ФСБ о защите деловой репутации был принят к рассмотрению Басманным судом 12 марта, следует из картотеки суда. ФСБ сочла порочащими ее деловую репутацию две статьи «Новой газеты» о гражданине Киргизии Хуснидине Зайнабидинове, которого задержали вскоре после взрыва дома в Магнитогорске («Ведомости» ознакомились с текстом иска). Жена задержанного, ссылаясь на его слова, сообщила корреспонденту, что мужчину пытали местные силовики, статья была опубликована 28 января этого года. После публикации прокурор Челябинской области объявил, что задержанный отказался от своих слов. В своей второй статье, опубликованной 29 января, «Новая газета» вновь привела слова жены Зайнабидинова о пытках. Согласно исковому заявлению, в материалах издания ФСБ приписываются незаконные методы получения признательных показаний, что создает «негативное представление о федеральном органе исполнительной власти».

ФСБ требует удалить оба материала с сайта и опубликовать опровержение, на денежной компенсации служба не настаивает. Предварительное заседание по делу назначено на 21 марта. Представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила, что до решения суда издание не будет предпринимать никаких действий по иску и не будет удалять материалы. Представитель ФСБ отказался от комментариев.

Хотя граждане и коммерческие компании регулярно судятся со СМИ в связи с защитой чести, достоинства и репутации, аналогичные претензии от федеральных органов государственной власти редкость. «Ведомости» обнаружили лишь один аналогичный иск ФСБ о защите деловой репутации. В 2011 г. ФСБ подала иск о защите деловой репутации к депутату Александру Хинштейну и ВГТРК и выиграла его. Депутат, выступая 15 апреля 2011 г. в прямом эфире радиостанции «Вести FM», заявил, что ФСБ, а также ряд других ведомств причастны к «крышеванию подпольных казино в Москве». Суд удовлетворил иск ФСБ: ВГТРК опровергла высказывания Хинштейна в эфире. В 2002 г. с иском о деловой репутации к «Московскому комсомольцу» обратился ЦИК, суд частично удовлетворил его требования.

Из иска ФСБ к «Новой газете» «Допущенные высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний. Как утверждают ответчики, сотрудники ФСБ занимаются предосудительной деятельностью. <...> В свете задач обеспечения безопасности, которые стоят перед ФСБ, это не может не способствовать возникновению у граждан чувства незащищенности, зарождению опасений и страхов, связанных со своим будущим, с будущим государства, безопасность которого обеспечивается исходя из высказываний ответчиков, лицами, не признающими высшую социальную ценность человека, его прав и свобод и попирающими конституционные запреты и международно-правовые стандарты».

Согласно Гражданскому кодексу (ГК) юрлица могут защищать в суде лишь деловую репутацию. В начале 2000-х гг. юристы много дискутировали о наличии деловой репутации у госорганов. Чаще всего юристы сходились во мнении, что у госоргана возникает деловая репутация, если он ведет хозяйственную деятельность. В 2011 г. на суде против Хинштейна и ВГТРК представитель ФСБ обосновывал наличие деловой репутации у службы тем, что она оказывает «услуги общепита, парикмахерские услуги. Любой человек, законно находящийся в здании ФСБ, может получить эти услуги. Высказывания Хинштейна также могут, например, повлиять на решение людей пойти на концерт, проходящий в ДК им. Дзержинского» (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат МГКА Алексей Мельников говорит, что в нормах о защите деловой репутации нет исключения для органов госвласти. Председатель Совета по правам человека, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов уверен в обратном: в ГК термин «деловой» применяется исключительно к предпринимательской деятельности. Но у судов складывается разная практика: одни удовлетворяют подобные иски, другие нет, добавляет Федотов, напоминая, что по закону о СМИ «госорган может требовать реализации права на опровержение», а если издание откажется это сделать, то отказ может быть обжалован в суде. Оба юриста также ссылаются на позицию ЕСПЧ и пленума Верховного суда 2005 г. о том, что органы власти должны терпимо относиться к критике со стороны СМИ, так как цель последних – привлечение внимания к серьезным проблемам общества.

Утром 31 декабря 2018 г. в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа и обрушился один подъезд, погибли 39 человек. Ряд СМИ сообщили о том, что расследуется версия теракта, но официально эта версия опровергается и СКР расследует дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский